為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    力拚2025年完工 捷運萬大線第一期整體進度達49.64％

    柯文哲（右2）視察萬大線工程。（記者蔡思培攝）

    柯文哲（右2）視察萬大線工程。（記者蔡思培攝）

    2020/10/14 14:54

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運萬大線在2017年開工，預計2025年底完工，目前整體施工進度已達49.64%。台北市長柯文哲今天前往萬大線加蚋站視察，他說，民眾常抱怨捷運蓋太慢，市府不是不能快，是為了避免噪音擾民才拉長期程。

    捷運萬大線共分二期施作，第一期工程路線是從中正紀念堂站到土城金城機廠，全長約9.5公里，將橫跨台北市萬華區、新北市永和、中和、土城等地區。萬大線第一期工程全線都採地下興建，將設有9座車站和1處機廠，其中中正紀念堂站與中和站將與台北捷運現有車站連結，方便民眾轉乘，目前整體進度為49.64%。第二期工程則是從金城機廠延伸到新莊迴龍站，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前還在細部設計中，預計明年發包動工。

    柯文哲今天前往萬大線加蚋站視察，柯說，他2017年就曾在東園國小主持萬大線北市段開工典禮，現在工程已開工。柯文哲說，這次萬大線與很多站與國小進行共構，希望順便整修學校。東園國小部分校舍也將拆除，並設計一棟地下2層、地上6層的共構大樓，讓東園國小擁有室內棒球打擊場、游泳池、綜合體育場與地下停車場。

    柯文哲致詞也提到萬大線施工進度，加蚋站現在施工進度雖超前3%，但由於加蚋站站體開挖深達25公尺、約8層樓高，需要克服公共管線吊掛與排水箱涵等難題。柯說，很多居民常希望捷運快點完工，但又抱怨早上、晚上不能施工。他直言，若團隊求趕工，也能像過去拆中正橋一樣，但萬大線連結首都圈，不能只求快。他也說，以後捷運說明會應該公布兩版本工期，一種是日夜趕工工期、另一種則是正常工期。

    土木第四工務所主任孫禮賢表示，一般捷運車站都是兩層，萬大線許多車站是三層車站，所以挖得比較深，連續壁也做得比較深，深達47至49公尺。孫說，連續壁越深，風險就越高，第一部潛盾機已在9月抵台，等潛盾機組裝完，就會進入潛盾隧道鑽掘。由於加蚋站到下一站永和永平國小站的隧道工程，長達1709公尺，要穿過水源快速道路、新店溪河床等關卡，穿堤基樁會是下個挑戰重點。

    萬大線加蚋站站體開挖深達25公尺、約8層樓高。（記者蔡思培攝）

    萬大線加蚋站站體開挖深達25公尺、約8層樓高。（記者蔡思培攝）

    柯文哲（中）表示，捷運工程不能求快。（記者蔡思培攝）

    柯文哲（中）表示，捷運工程不能求快。（記者蔡思培攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捷運萬大線LG07「雙和醫院站」地方建議改名「連城錦和站」
    2020/03/17 14:41

    捷運萬大線LG07「雙和醫院站」地方建議改名「連城錦和站」
    嫌2025年完工太久 柯P視察萬大線工程：不怕吵可日夜趕工
    2019/08/30 19:37

    嫌2025年完工太久 柯P視察萬大線工程：不怕吵可日夜趕工

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    蔡英文視察萬大線 柯文哲：還在蓋、現在沒必要去看
    2019/08/12 11:40

    蔡英文視察萬大線 柯文哲：還在蓋、現在沒必要去看
    爭取樹林萬大線二期納前瞻 蘇巧慧等綠委見賴清德
    2018/05/01 17:04

    爭取樹林萬大線二期納前瞻 蘇巧慧等綠委見賴清德

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    北市庫有120億 柯P：以後可以自己動工
    2017/02/12 21:33

    北市庫有120億 柯P：以後可以自己動工
    生活今日熱門
    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE
    2020/10/13 18:00

    誰來作客》從女體繪畫到育兒繪畫 最暖單親爸插畫家BLUE 影片

    台中國際會展中心等３案追加預算 議員批市府規避實質審查
    2020/10/13 16:05

    台中國際會展中心等３案追加預算 議員批市府規避實質審查

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播