力拚2025年完工 捷運萬大線第一期整體進度達49.64％

柯文哲（右2）視察萬大線工程。（記者蔡思培攝）

2020/10/14 14:54

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運萬大線在2017年開工，預計2025年底完工，目前整體施工進度已達49.64%。台北市長柯文哲今天前往萬大線加蚋站視察，他說，民眾常抱怨捷運蓋太慢，市府不是不能快，是為了避免噪音擾民才拉長期程。

捷運萬大線共分二期施作，第一期工程路線是從中正紀念堂站到土城金城機廠，全長約9.5公里，將橫跨台北市萬華區、新北市永和、中和、土城等地區。萬大線第一期工程全線都採地下興建，將設有9座車站和1處機廠，其中中正紀念堂站與中和站將與台北捷運現有車站連結，方便民眾轉乘，目前整體進度為49.64%。第二期工程則是從金城機廠延伸到新莊迴龍站，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前還在細部設計中，預計明年發包動工。

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柯文哲今天前往萬大線加蚋站視察，柯說，他2017年就曾在東園國小主持萬大線北市段開工典禮，現在工程已開工。柯文哲說，這次萬大線與很多站與國小進行共構，希望順便整修學校。東園國小部分校舍也將拆除，並設計一棟地下2層、地上6層的共構大樓，讓東園國小擁有室內棒球打擊場、游泳池、綜合體育場與地下停車場。

柯文哲致詞也提到萬大線施工進度，加蚋站現在施工進度雖超前3%，但由於加蚋站站體開挖深達25公尺、約8層樓高，需要克服公共管線吊掛與排水箱涵等難題。柯說，很多居民常希望捷運快點完工，但又抱怨早上、晚上不能施工。他直言，若團隊求趕工，也能像過去拆中正橋一樣，但萬大線連結首都圈，不能只求快。他也說，以後捷運說明會應該公布兩版本工期，一種是日夜趕工工期、另一種則是正常工期。

土木第四工務所主任孫禮賢表示，一般捷運車站都是兩層，萬大線許多車站是三層車站，所以挖得比較深，連續壁也做得比較深，深達47至49公尺。孫說，連續壁越深，風險就越高，第一部潛盾機已在9月抵台，等潛盾機組裝完，就會進入潛盾隧道鑽掘。由於加蚋站到下一站永和永平國小站的隧道工程，長達1709公尺，要穿過水源快速道路、新店溪河床等關卡，穿堤基樁會是下個挑戰重點。

萬大線加蚋站站體開挖深達25公尺、約8層樓高。（記者蔡思培攝）

柯文哲（中）表示，捷運工程不能求快。（記者蔡思培攝）

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