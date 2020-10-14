美濃稻農巫璋貴奪台灣好米亞軍 祭神謝五穀爺

士官長退役的巫璋貴，在種稻上也大放異彩，今年榮獲台灣好米亞軍，他穿著昔日軍服接受美濃區農會的表揚。（記者許麗娟攝）

2020/10/14 14:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年由全國759位農友角逐的「台灣稻米達人冠軍賽」，美濃稻農巫璋貴拿下台灣好米組亞軍榮耀，今天美濃農會特別在輔天五穀宮頒獎並感謝神明保佑，並找來美濃歷年比賽米獲獎的稻農共享殊榮，自士官長退役的巫璋貴，穿著昔日軍服期許「明年要拿下冠軍」。

74歲的巫璋貴2005年自國防部中科院士官長職務退伍後，投入種稻僅15年，今年8月繼2017年後，第二度拿下美濃地區的稻米評鑑冠軍，9月24日在全國55個農會、759位農友參賽的「台灣稻米達人冠軍賽」中，勇奪台灣好米亞軍。

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巫璋貴說，他自軍旅退伍後才返家接手種田，初學階段，因為不清楚每項品種的特性，也常遭遇失敗，比賽得獎的秘密，就是常常跑去觀察別人怎麼種稻，平時有空大家也常到曾獲十大經典好米的陳秀德農友家中泡茶聊天，這群稻米職人聚在一起最常聊的話題就是怎麼提升水稻品質，互相研究。

在今年美濃地區評鑑拿下冠軍米時，巫璋貴即穿上一身軍服上台領獎，今天再度穿著全套軍服現身，巫璋貴說，軍旅生活培養他規律的作息、堅毅的個性，務農種稻則是賦予他退休後另一份責任與成長，「他深深以自己曾是保家衛國的軍人、現在是美濃的農民為榮」。

今年度最後入圍全國賽的10個品種中，甚至有7個都是高雄147號品種，高雄市農業改良場副場長吳志文表示，高雄147號是高雄場育成的第 1 個香米稉稻品種，富有淡淡芋頭香氣。包含這次在全國摘銀的巫璋貴在內，許多美濃稻田都是種植高雄147號，因此又有美濃米之稱，每年地區比賽米評鑑時，因為各家落差非常些微，因此又被當地戲稱是「非常難吃」，因為難以吃出高下，

美濃地區的稻農包含曾在2004年拿下全國亞軍的張金雄、分別於2008年、2010年獲全國十大經典好米的陳秀德、劉正上，以及多位曾入圍全國名米冠軍賽的種稻好手都出席巫璋貴的頒獎和祭神儀式，高雄市議會議長曾麗燕也代表市議會親贈匾額恭賀。

美濃米高雄147今年度比賽米，將自10月19日起在美濃農會超市、宅配通路限量販售，美濃區農會總幹事鍾清輝也現場宣布，在水稻農作保險補助，明年起農會將加碼牌原本的10%保費補助提升至20%，加上農委會補助50%和高雄市政府補助20%，美濃區農會的稻農只需自行負擔10%。

美濃區農會在輔天五穀宮為奪全國好米亞軍的巫彰貴（右5），舉辦祭天謝神儀式，並廣邀在地傑出的種稻職人共襄盛舉。（記者許麗娟攝）

巫璋貴昔保家衛國為榮，退役後，同樣拿出軍人不認輸的個性下田種稻。（記者許麗娟攝）

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