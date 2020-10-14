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    花蓮紅葉溫泉鑿井鑽探地熱 部分族人反對開發

    花蓮縣萬榮鄉紅葉村進行地熱開發，業者依法申請在私人土地鑿井鑽探獲准，但疑似因夜間施工噪音及占據道路引發部分族人不滿，縣議員簡智隆今舉行專案會議協調，反地熱自救會到場陳情，表達「鑽探視同開發」、「反對到底」訴求。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣萬榮鄉紅葉村進行地熱開發，業者依法申請在私人土地鑿井鑽探獲准，但疑似因夜間施工噪音及占據道路引發部分族人不滿，縣議員簡智隆今舉行專案會議協調，反地熱自救會到場陳情，表達「鑽探視同開發」、「反對到底」訴求。（記者王峻祺攝）

    2020/10/14 13:24

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣萬榮鄉紅葉村進行地熱開發，業者依法申請在私人土地鑿井鑽探獲准，但疑似因夜間施工噪音及占據道路引發部分族人不滿，縣議員簡智隆今舉行專案會議協調，反地熱自救會到場陳情，表達「鑽探視同開發」、「反對到底」訴求。縣府表示，希望業者加強與部落族人溝通。

    花蓮萬榮紅葉部落因溫泉資源豐沛，被瑞典發展地熱發電的公司相中，成立台灣分公司進行研究，並依法向縣府申請在私人土地上鑿井，今年6月施工、工期1年，但鑽探過程卻引發部分族人不滿，控訴工程噪音、既有道路成施工路線及過程未取得部落同意等，更憂心未來恐衍生環境汙染。

    議員簡智隆接獲陳情，今邀縣府、開發單位及族人出席專案會議協調，要求業者回應族人疑慮並公開透明開發過程。反地熱自救會約40人在縣議會門口集結抗議，會長彭昌福強調，部落就是堅決反對地熱開發，目前鑽探已視同開發，請業者及縣府尊重部落生存權。

    地熱開發單位、倍速羅得地質調查部應用地質技師林義凱說，鑿井深度目前鑽到618公尺，過程均符合環保法規，並依法在上午7點至晚上10點進行鑿井鑽探工作，經稽查噪音檢測都是合格。

    倍速羅得業務開發部經理劉秦甫則說，「按照原住民族基本法第21條，在公有土地上進行地熱開發要經過部落會議，但因為這是私人土地，所以不適用原民法第21條。」公司立場就是依法辦理，絕對照著法律進行，因此當初沒有走部落會議程序。

    花蓮縣府表示，開發單位因申請資料齊全，所以依法核定今年6月10日到明年6月9日為施工期，針對私有土地是否該取得原住民諮商同意權的部份，則是強烈建議開發單位應主動積極向居民說明，加強與部落族人的溝通。

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