北市勞檢12家公車業者全違規 裁罰985萬破紀錄

台北市勞動局今日召開記者會公布公車專案勞檢結果，12家業者全違規，裁罰金額預估高達985萬元，創下歷年開罰紀錄。（資料照）

2020/10/14 11:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕三重客運所屬藍26路公車上月發生重大事故，公車司機工時再受關注。台北市勞動局今日召開記者會公布公車專案勞檢結果，12家業者全違規，裁罰金額預估高達985萬元，創下歷年開罰紀錄，以中興大業集團的中興大業巴士、光華巴士、指南客運違規缺失最多、達16項，勞動局已要求業者提出改善計畫，若違規不改善將加重裁罰。

勞動局8月3日至9月10日進行公車司機專案勞檢，此次稽查發現，在勞動基準法俗稱「疲勞3法」，包括「輪班間隔應達11小時」（勞基法34條第2項）、「工作4小時需休息30分鐘」（勞基法35條）與「工作超時」（勞基法32條第2項），分別有7家、7家與5家業者違規，尚在給予業者陳述意見，勞動局目前不公布細節。

請繼續往下閱讀...

勞動局舉例，有業者讓司機在上午9時10分上班，開車開到晚上11時48分才下班，接著回家休息一晚，第二天上午6時40分又出勤，中間僅休息6小時25分鐘；另外一位駕駛中午12時開始跑車，到晚間11時才下班，只休息16分鐘，皆違反勞基法相關規定。

勞動局科長陳昆鴻指出，此次違規情節最嚴重的3家業者隸屬同一集團的中興大業集團，包括中興大業巴士，一共違反6項法令規定，業者7度違反「勞基法」32條規定，因此加重開罰，預計將裁罰277萬元，光華巴士也違規6項，其中32條超時加班部分也是第6次違規，預計將裁罰224萬元。

指南客運則違反4項法令，總裁罰金額預計192萬元。至於三重客運，陳昆鴻表示，此次被查到違反「勞基法」35條規定，未讓駕駛工作4小時候休息30分鐘，是第2次違規，依法裁罰40萬元。

其他公車業者違規情節，東南客運違規6項、欣欣客運違規5項、新店客運違規3項、大有巴士違規2項；隸屬首都集團的大都會客運、首都客運、台北汽車客運、三重客運各違規1項，大南客運也違規1項。

勞動局長陳信瑜表示，此次稽查發現業者違規缺失多也是因為嚴重缺工，如光華巴士缺額就將近100人，勞動局將協助業者招募、訓練，勞動局近日已和12家業者、工會代表進行協商，要求10月底提出改善計畫，目前給予業者陳述意見中，將會持續檢查，若有違規仍會加重裁罰。

陳信瑜表示強調，若自己家人處在這樣的工作環境，想必沒有人可以接受，她也建議主管機關交通局、公共運輸處，業者都有領相關補貼，未來若相關情況持續發生，應該考慮減少補貼額度，希望藉此讓業者警惕，改善駕駛員工作、休息的問題。

台北市勞動局公布公車專案勞檢結果，12家業者全違規。（記者蔡亞樺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法