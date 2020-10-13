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    桃園14日起夜間減壓供水 住戶適度儲水備用

    石門水庫水情拉警報，桃園地區14日起實施離峰時段減壓供水。（記者李容萍攝）

    石門水庫水情拉警報，桃園地區14日起實施離峰時段減壓供水。（記者李容萍攝）

    2020/10/13 23:42

    ［記者李容萍／桃園報導］石門水庫受今年無颱風侵台降雨，且6至9月水庫集水區為歷史平均值2至6成，加上明年「反聖嬰」影響，春雨可能偏少，台灣自來水公司為減緩供水壓力，成立旱災災害緊急應變小組，滾動檢討各地供水情形，監控水情加強用水管理，其中，桃園地區水情燈號14日晚上起，從提醒的「綠燈」，轉為實施夜間減壓供水「黃燈」，減壓供水時段為每天晚上11點至隔日清晨5點，建議位於管線末端或地勢較高地區的住戶適度儲水備用。

    截至昨晚7點，石門水庫大壩水位228.29公尺（滿水位245公尺），蓄水量8464萬噸，蓄水率42.88%，水情為近27年同日歷史乾旱排名第1枯，也是營運55年同日歷史乾旱排名第4枯。

    水利署北區水資源局官員昨說，因應乾旱，石門水庫每天滾動式監控管控出水量，公共用水每天出水量控制120萬噸，並採跨域調度，除大桃園地區，石門水庫以往常態供應板橋、新莊的水源，隨著板新供水改善計畫完成，由新店溪調度至板新的水量，從每日約50萬噸提高為72萬噸，以緩解石門水庫供水壓力。

    至於經濟部枯旱預警水情燈號分成4色，綠燈為水情提醒、黃燈為減壓供水、橙燈為減量供水、紅燈為分區供水或定點供水。

    2015年3月因石門水庫水情拉警報，因應實施分區供水，桃園地區自來用戶紛紛前往五金行採購大水桶。（資料照，記者李容萍攝）

    2015年3月因石門水庫水情拉警報，因應實施分區供水，桃園地區自來用戶紛紛前往五金行採購大水桶。（資料照，記者李容萍攝）

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