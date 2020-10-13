外星人飛船先降臨！ 桃園國際風箏節假日登場

桃園市長鄭文燦體驗放飛外星人飛船主題風箏。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/14 00:06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕以「太空」為主軸舉辦的「2020桃園國際風箏節」，將於17、18日在桃園市大溪區中庄調整池景觀土丘登場，桃園市政府觀光旅遊局今天在市府前廣場舉辦記者會，巨大的外星人飛船風箏提前「降落」在市府前廣場，隨風飄逸，相當吸睛，也讓路過民眾不禁駐足拍照。

桃園市長鄭文燦今出席記者會介紹，今年桃園國際風箏節受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，雖然國外團隊不能來台，但國外團隊有授權，此次將會展出全台首度亮相的太空人家族、外星人飛船等主題風箏，並委由特技風箏團隊及各縣市專業風箏好手進行UFO箏戰外星人、降落傘等特技放飛表演，邀請民眾一起到場共襄盛舉。

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鄭文燦還說，現場也會有英國太空飛鼠、德國鸚鵡、紐西蘭獵鷹、西安動態馬車、「星際寶貝」動漫卡通及海洋魚類等風箏，並委由亞洲國際風箏聯合會安排放飛表演；也有來自北中南各地的15個風箏團隊，帶來毛怪、飛鼠及滑輪小子等大型軟體風箏、單線造型風箏及串聯風箏等多款造型風箏。

此外，台灣電力公司也將與桃市府合作，推出「節電放風」展區，透過闖關遊戲，推廣節電愛惜能源觀念，過關民眾將可獲得台電公司限量版風箏。活動除了規劃專業表演區域，在中庄土丘下方草坪區，也增設民眾放飛體驗區，有專業風箏老師現場教學，還有「外星人造訪桃園」、「打卡送風箏」及「風箏彩繪」等限時限量活動。

另，民眾只要以外星人、太空人等相關造型裝扮到場，活動2天的下午2點起至服務台，就有機會獲得限量50個的小風箏，每人限取1個，送完截止。

為了方便民眾參加，桃市府於會場周邊設立臨時停車場，民眾可自大鶯路1020巷進入風箏節會場，也可利用大溪橋頭停車場、國防大學臨時停車場的免費接駁車。更多活動訊息可至「2020桃園國際風箏節」官網（https://taoyuanevent.tycg.gov.tw/taoyuankite）查詢。

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