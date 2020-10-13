避免捲人意外 大甲風箏節大型風箏提前放飛

大甲風箏節將於10月31日在大甲高工登場！（圖由大甲區公所提供）

2020/10/13 11:23

〔記者歐素美／台中報導〕大甲風箏節將於10月31日在大甲高工登場！大甲區公所表示，為避免重演新竹風箏節將小孩捲上天的意外，大型風箏都會提前在人潮進入前放飛，現場並將發放300個小風箏供民眾參與，一起享受放風箏的樂趣，即日起開放報名至23日止，並需繳交100元報名費。

大甲區公所於前區長劉來旺時期，為推廣地方觀光，於2015年首次舉辦大甲風箏節，因財源拮据而曾停辦，後民眾爭取，才在企業贊助下等恢復辦理，今年邁入第4屆。活動場地也從原本風大的建興里，去年起移師到大甲高工。

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大甲區公所表示，今年大甲風箏節將於10月31日在大甲高工舉行，現場除邀請林堦峰等風箏達人，放飛多個大型風箏，並結合文化產業位及社造成果展等，現場並將發放300個小風箏供民眾參與一起放風箏，但參與者需先報名，報名日期從即日起至10月23日或額滿為止，可上網報名，報名後5日內需完成繳交100元的報名費，詳情可洽大甲區公所臉書粉絲網頁。

因日前新竹才發生幼童被大型風箏捲上天空的驚人意外，大甲區公所表示，為防範類似情況發生，每年都在活動人潮湧入前，即提前將大型風箏放飛上天空，以免發生民眾不小心被捲入等意外，要大家放心。

大甲風箏節將於10月31日在大甲高工登場，民眾要報名才能享受一起放風箏的樂趣。（圖由大甲區公所提供）

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