桃市花49億元投入再生水計畫 2廠商先買單

桃園市推動再生水計畫，由市長鄭文燦（右三）代表市府與廠商簽約。（記者謝武雄攝）

2020/10/13 20:46

［記者謝武雄／桃園報導］石門水庫供水亮起黃燈，讓桃園水情更為嚴重，為了尋求更穩定水源，市府主導「桃園北區水資源回收中心再生水計畫」，今日與中油桃園煉油廠、亞東石化簽訂用水契約，未來政府將投入49億元設置RO逆滲透廠、並拉設3條專管，預計2024年完工，屆時每日可提供達4萬噸純水，並預留擴充能量，最大可達11萬噸。

簽約儀式於今天上午11點在市府公訓中心舉行，市長鄭文燦致詞時指出，桃園市水源都來自石門水庫，一年需水10億噸，由於水庫有效容量只有2億噸，導致水庫一年須周轉5次，近年因氣候變遷、降雨量分布不均，石門水庫常有缺水問題，因此須另覓穩定水源。

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水務局長劉振宇表示，未來桃園北區水資源回收中心將劃出2.7公頃土地供再生水計畫使用，該計畫是將中心排放水透過RO逆滲透方式產生近乎純水再生水，49億元除了興建RO處理設備外，也會拉3條專管到觀音工業區、桃園煉油廠及桃園航空城，目前亞東石化、中油桃園煉油廠所需再生水約2.5萬噸，桃園航空城約為0.6萬公噸，未來還有餘裕供其他廠商使用。

劉振宇說，再生水計畫自民國2018年起辦理規劃並分3期建設，第1期預計2021年招商，2024年完工，由於預留擴充能量，後續只要增加RO逆滲透設備，最大可提供11萬噸供水。

劉振宇表示，再生水每噸約20元，雖然較自來水12元貴，但再生水品質佳、來源穩定，以工業用冷卻用水為例，再生水可循環使用4次、自來水只有2次。

水情燈號分為綠燈（水情稍緊）、黃燈（減壓供水）、橙燈（減量供水）、紅燈（分區供水或定點供水），目前石門水庫已經進入黃燈階段。

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