基隆輕軌變捷運且延伸南港站 未來可「一線轉三線」

交通部長林佳龍（左二）、台北市長柯文哲（右二）、新北市長候友宜（左一）、基隆市長林右昌（右一）等人13日出席北北基軌道路網政策溝通平台起始會議共識說明記者會，會前四人合影。（記者廖振輝攝）

2020/10/13 19:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆輕軌升級捷運後，將可「一線轉三線」，基隆市長林右昌表示，基隆捷運升級為中運量系統後，運量可從每小時5000人次提升為1萬至1.5萬人次，進入到新北、台北市後，還能轉乘文湖線、捷運民生汐止線汐東段、板南線，整體效益會大幅提升，這是今天最大與最難得的成果。

交通部長林佳龍今天邀集台北市長柯文哲、新北市長候友宜、基隆市長林右昌出席「北北基軌道路網政策溝通平台」，會商相關建設計畫，林右昌說，今天最高興、開心的應該就是他，基隆捷運討論與爭取30年，今日是最大進展與突破，整個基隆捷運系統提升為中運量，汐止將與民汐線整合；台北端點則採地下化方式跟南港車站來做串接。林右昌說，南港是台北市未來10年最重要的發展區域與廊帶，不論是台北流行音樂中心、第二展覽館、生技園區、民間開發案等；而基隆捷運興建後，不單只是做為通勤需求，還能將大台北都會區產業廊帶往基隆延伸。

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台北市長柯文哲表示，南港─基隆間軌道運輸過去有多種想法、說法，他曾看過板南線、信義線要東延，興建北宜直鐵、基隆輕軌等，每個看起來都很有道理，但合起來就沒有。所以這次要感謝交通部長林佳龍、政務次長王國材做這個首都生活圈整合平台。

柯文哲說，台北東區門戶計畫是在南港，不是在南港展覽館，所以要求基隆捷運要延伸到南港且要走地下；他態度是這樣，有意見的人也要出點錢，走地下化延伸南港站多出來的費用，台北市願意出錢但需要是一個定額而非比例，避免後續追加預算。

新北市長侯友宜表示，基隆捷運很大一部分會在新北市，且在汐止要與汐東線整合，所以新北市願意擔負擔一些責任。而基隆捷運與民汐線汐東段在汐止大同路上願意改成共軌，可讓該路段從3線6軌（台鐵、基隆捷運、民汐線各兩軌）變成4軌，減少建設量體讓大同路壓力可以紓解，並縮短因工程造成的交通瓶頸期；另外，共軌後汐東段的機廠還可提供基隆捷運共同使用。

交通部長林佳龍表示，今天可說是一個創舉，3位市長都有超過一個市的格局，從區域發展國土規劃來看城際合作，將北北基各自遇到的問題，包含基隆輕軌、民汐線捷運、北宜直鐵轉換高鐵等，彼此討論並得到最佳解答，還能解決台鐵樹林─八堵間路廊瓶頸。

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