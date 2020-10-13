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    屠宰雞泡漂白水消毒 防檢局：實驗殘留符合自來水標準

    農委會防檢局說明經過檢測雞肉屠宰後泡漂白水的氯殘留量符合自來水標準。（記者簡惠茹攝）

    農委會防檢局說明經過檢測雞肉屠宰後泡漂白水的氯殘留量符合自來水標準。（記者簡惠茹攝）

    2020/10/13 19:07

    〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣雞肉屠宰後通常以漂白水浸泡消毒，而國內尚未明訂含氯消毒劑使用規範，農委會副主委黃金城表示，將請衛福部訂定雞肉安全容許量；動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬表示，防檢局有參考美國規範，建議使用20到50ppm含氯消毒劑浸泡屠體，比日本規定的還嚴格，實驗檢測殘留結果低於1ppm，符合自來水水質標準。

    防檢局指出，屠宰場於屠宰作業流程中，難以避免受到畜禽體表及腸道中常在食媒性微生物，包含沙門氏桿菌、彎曲菌及李斯特菌污染，而造成生鮮肉品保鮮期限縮短及影響食肉安全，考量效果後，多數屠宰場會使用含氯消毒劑於冷水槽，作為屠宰作業流程維持低污染程度的方法。

    徐榮彬指出，CODEX、WHO及FAO等國際組織及美國、日本、加拿大等國，為有效降低屠宰場屠體微生物污染，皆允許屠宰場常規使用含氯消毒劑於屠體清洗步驟。

    徐榮彬表示，台灣目前於屠宰場雖尚未明訂含氯消毒劑使用規範，但防檢局有參照美國農業部食品安全檢查署使用規範，建議我國屠宰場於屠體冷卻作業中使用含20到50ppm含氯消毒劑浸泡屠體，比日本規定的200ppm還嚴格。

    另外，徐榮彬指出，防檢局也有委託財團法人農業科技研究院進行含氯消毒劑於家禽屠體的殘留分析，結果符合「自來水水質標準」及「飲用水水質標準」所訂容許範圍，經過屠宰清洗完成後，屠體殘留值低於1ppm以下，民眾買回家經過清洗後，殘留值還會再減少。

    副主委黃金城表示，過去截切蔬菜和生魚片在2017年已經訂有氯殘留標準1ppm以下，雞肉屠體去年開始委託農科院進行實驗，使用50和200ppm浸泡後，針對雞皮、雞胸肉、雞腿肉和雞翅等部位，結果都低於1ppm以下，將來會作為請衛福部訂定雞肉屠體氯安全容許量的實驗依據，還沒訂定前會要求駐場獸醫師每天確認使用含氯清潔劑是否符合規定，訂定容許量後就會全面抽驗。

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