扯！中正大學通識中心通知信 個資全都露

有中正大學學生在臉書社團「靠北中正」發文說，通識中心的服務學習講座通知信夾帶全校學生個人資料，學生個資被外洩。（資料照）

2020/10/13 18:54

首次上稿 18:18

更新時間 18:54

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕有中正大學學生在臉書社團「靠北中正」發文說，通識中心的服務學習講座通知信夾帶全校學生個人資料，學校學生個資被外洩，而且電話地址統統有，直呼太扯。

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中正大學主任祕書楊宇勛表示，通識中心發現時立即通知校方，確認信件無法收回後，立即發送email給收到信件的220位學生，請學生勿再將資料擴散以免觸法。另，也立即開始協調避免日後再發生這樣的情形，由副校長檢視可能外洩的資料，從後端email設置關卡避免再有誤傳情形，該加密的資訊也會加密，全面防堵外洩事情再發生。

發文者說，下午閒來無事點開信箱看看，看到通識中心今天早上寄了一封服務學習講座通知信給有報名的人，信件內容正常，但信件底下有個奇怪的附件，好奇點開附件發現居然是104到108學年度所有入學學生的個人資料，除了姓名、身分證字號、email、手機等基本個人資料之外，106學年度入學的學生連入學方式、本地生、僑生或外國學生、身心障礙、原住民等身分註記都包含在內。

發文者說，「全校學生的個人資料可以這樣隨便夾進一封寄給200多人的通知信裡面喔」、「而且這封信上面寫密件副本，但收件人可以看到所有人收件人的Mail喔」、「現在是怎樣通識中心到底會不會寄信，到底有多少人可以看到學生的資料」。

發文者指出，要是到時候推給工讀生就好笑囉，這表示所有學生的資料都可以給工讀生們看光光呢，又說：如果這份資料被有心人用來圖利甚至犯罪的話，誰可以負責呢。

有人留言說「您應該趕緊通知通識中心，請他們先回收信件，一定要靠北一下才行的話，學校處理完再來。既然是中正學生，校內資料不應一起保護嗎？可能原本沒發現此內容的人，經您的提醒，可能都打開看了呢」。

這篇留言一出被罵翻，有人說，「發現頂新油品有問題，您應該趕緊通知頂新，請他們先回收油品，一定要靠北一下才行的話，公司處理完再來」；有人酸「這邏輯100分吧」。

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