為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中國際女性影展11/6登場 44部影片歷年最多

    台中國際女性影展今年配合疫情規劃影片內容，44部影片歷年最多。（記者蘇孟娟攝）

    台中國際女性影展今年配合疫情規劃影片內容，44部影片歷年最多。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/13 19:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕第5屆台中國際女性影展11月6日登場，新聞局指出，今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，造成全球性創傷，影展特別規劃「記憶未來式」單元，探討人們歷經災難與創傷後如何自處等，共44部影片參展，為歷年來影片數量最多。

    台中國際女性影展11月6日至29日在「中山73影視藝文空間」登場，11月1日起現場售票，台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，基金會第5年與台灣女性影像學會合辦台中國際女性影展，今年除了映期最長、片量最多，影片跨度超過100年，也是歷年最大規模影展。

    台灣國際女性影展策展人羅珮嘉指出，今年開、閉幕片均是台灣女性導演作品，開幕片「逃跑的人」，由曾獲金馬獎最佳紀錄片的導演曾文珍執導，帶領觀眾看見一群正在改變自己、家人與國家的台灣移工生命處境。閉幕片集結三部入圍短片「部落地圖」、「日正當中」、「家庭式」，讓觀眾一覽台灣女性導演的影像實力。

    羅珮嘉指出，國外疫情嚴重，這屆「焦點影人」琪拉・穆拉托娃，是蘇維埃／烏克蘭影史中最具開創性及影響力的重量級女導演，作品應邀參展，但合作的烏克蘭電影中心受疫情衝擊破產，仍力保相關影片不受影響在台上映，其中在蘇聯瓦解前夕拍畢的史詩級鉅作「衰弱症」更奪柏林影展銀熊獎殊榮。

    此外，「法國先鋒派女導演特輯」曾一度佚失，原計畫在今年坎城影展首映，因疫情未能舉行，台灣觀眾有機會先睹為快。

    外，此屆「酷兒反身像」單元有別以往，將當代酷兒電影與酷兒經典並陳，其中「莎樂美」（1923）被後世譽為女性主義電影始祖、美國最早的藝術電影之一，怪誕唯美的風格與片中毫不掩飾的流動情慾，十足前衛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第26屆女性影展揭幕！ 預售票房不受「控制」創新高
    2019/10/05 10:11

    第26屆女性影展揭幕！ 預售票房不受「控制」創新高
    台中國際女性影展 精選20部跨國片
    2018/09/27 14:39

    台中國際女性影展 精選20部跨國片

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    台灣國際女性影展台中開跑 即日起免費報名
    2017/10/24 17:42

    台灣國際女性影展台中開跑 即日起免費報名

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    抱怨超商店員態度不佳 他貼出對話後竟湧入上萬則留言
    2020/10/12 23:26

    抱怨超商店員態度不佳 他貼出對話後竟湧入上萬則留言

    謠言終結站》蔡琴病危住院？ 經查又是假消息
    2020/10/12 23:02

    謠言終結站》蔡琴病危住院？ 經查又是假消息 影片

    晚餐叫外送牛丼飯 他打開餐盒……崩潰了
    2020/10/12 20:29

    晚餐叫外送牛丼飯 他打開餐盒……崩潰了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播