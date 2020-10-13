台中國際女性影展11/6登場 44部影片歷年最多

台中國際女性影展今年配合疫情規劃影片內容，44部影片歷年最多。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/13 19:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第5屆台中國際女性影展11月6日登場，新聞局指出，今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，造成全球性創傷，影展特別規劃「記憶未來式」單元，探討人們歷經災難與創傷後如何自處等，共44部影片參展，為歷年來影片數量最多。

台中國際女性影展11月6日至29日在「中山73影視藝文空間」登場，11月1日起現場售票，台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，基金會第5年與台灣女性影像學會合辦台中國際女性影展，今年除了映期最長、片量最多，影片跨度超過100年，也是歷年最大規模影展。

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台灣國際女性影展策展人羅珮嘉指出，今年開、閉幕片均是台灣女性導演作品，開幕片「逃跑的人」，由曾獲金馬獎最佳紀錄片的導演曾文珍執導，帶領觀眾看見一群正在改變自己、家人與國家的台灣移工生命處境。閉幕片集結三部入圍短片「部落地圖」、「日正當中」、「家庭式」，讓觀眾一覽台灣女性導演的影像實力。

羅珮嘉指出，國外疫情嚴重，這屆「焦點影人」琪拉・穆拉托娃，是蘇維埃／烏克蘭影史中最具開創性及影響力的重量級女導演，作品應邀參展，但合作的烏克蘭電影中心受疫情衝擊破產，仍力保相關影片不受影響在台上映，其中在蘇聯瓦解前夕拍畢的史詩級鉅作「衰弱症」更奪柏林影展銀熊獎殊榮。

此外，「法國先鋒派女導演特輯」曾一度佚失，原計畫在今年坎城影展首映，因疫情未能舉行，台灣觀眾有機會先睹為快。

外，此屆「酷兒反身像」單元有別以往，將當代酷兒電影與酷兒經典並陳，其中「莎樂美」（1923）被後世譽為女性主義電影始祖、美國最早的藝術電影之一，怪誕唯美的風格與片中毫不掩飾的流動情慾，十足前衛。

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