北市府公共工程防火門由爭議實驗室燒測 議員︰認證資格已終止

汪志冰表示，北市府不少公共工程由屢爆爭議的「明道大學防火實驗室」驗證，今年9月卻因違規被終止認證資格。（取自台北市議會影片）

2020/10/13 17:18

〔記者楊心慧／台北報導〕今年台北市火災頻傳，涉及層面包含人為疏失、法規不完備、甚至建材不符標準，火災時藉由防火門所建立的安全梯防火區間脫離火場，達到逃生目的，因此設置安全門相當重要。台北市議員汪志冰今在工務部門質詢時表示，北市府公共工程包含台北流行音樂中心及廣慈公宅，皆由屢爆爭議的「明道大學防火實驗室」驗證，今年9月因違規被終止認證資格，她要求公共工程若由該實驗室燒測，應抽驗送第三方實驗室燒測。

都發局︰發文中央詢問明道證書是否有效

對此，台北市都發局長黃景茂表示，明道大學防火實驗室被國家標準檢驗局終止認證資格，都發局已發文給國家標準檢驗局、營建署等相關中央單位，詢問針對明道的證書是否有效，若收到回函是無效就會換其他第三方檢驗單位，將依照中央函覆的結果處理。

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按照《建築技術規則》規定防火門為建築的必要項目，所有公共工程都需要通過民間的防火實驗室燒測，才能獲得「防火檢驗認證」。

汪志冰表示，台北市部分公共工程使用防火門，由「明道大學防火實驗室」驗證，但該實驗室卻屢爆爭議，曾在2016年因違規替廠商作弊遭監察院糾正並撤照，期間發出超過250件以上有問題的測試報告證書，其中公共工程包括國立故宮南院、台北流行音樂中心、南港展覽館擴建工程等，2017年8月重新申請取得檢驗門票後，承攬廣慈公宅案測燒合約，沒想到今年9月因違規被國家標準檢驗局終止認證資格。

汪志冰指出，台北市公共工程必須使用安全無虞並由廠商出具「防火檢驗認證」的防火門，但北流和廣慈公宅所使用的防火門，其「防火檢驗認證」根本就有問題，她要求台北市公共工程，若由明道大學防火實驗室燒測，應抽驗一定比例防火門送第三方實驗室進行燒測，如果燒出來有問題，一定要立即改善，市民的安全不能開玩笑。

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