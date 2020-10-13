2020零售通路減塑評比出爐 綠色和平怒批：9大零售業者原地退步

綠色和平指出，台灣9大零售通路企業過去一年的減塑作為「原地退步」。（綠色和平提供）

2020/10/13 17:00

〔記者羅綺／台北報導〕國際學術期刊Science研究指出，零售業再不改變，2040年全球將增加3倍的塑膠垃圾流入大海。綠色和平今天公佈「2020台灣零售通路企業減塑評比報告」，發現台灣9大零售通路企業過去一年的減塑作為「原地退步」，未實質改善泛濫的塑膠包裝問題，減塑表現全部不及格。

綠色和平指出，至今沒有一家企業願意全面公開塑膠總用量，包括全聯超市、統一超商都是選擇性公開用量，而避口不談總量。綠色和平專案主任羅祖珍指出，僅公佈自有品牌或部份用量，似乎是想隱瞞過度使用塑膠包裝的真相，企圖維護品牌形象。

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綠色和平曾以問卷方式，調查各家零售業的總塑膠用量，包括一次性塑膠、自有品牌所有品項、其它品牌品項等；但業者僅公布自有品牌一次性包裝塑膠用量。包括全聯超市、全家便利商店、統一超商，以及頂好超市（僅飲料杯）、愛買（僅薄型塑膠袋、飲料杯），去年共計使用1萬2733公噸，使用一次性用品總數量達22億6828萬件。

然而根據綠色和平與成大環工團隊調查位於台北市和高雄市的全聯超市、統一超商門市包裝使用情形，估算一次性食品、飲料塑膠包裝使用量共計3萬8158公噸，明顯高於企業公開的數據。

四間企業（家樂福、好市多、大潤發、美廉社）沒有提出任何一次性塑膠四間企業用品或塑膠包裝的總體使用量資訊。

今年不少企業均著重以替換材質方式減塑，例如全聯提出改以PLA替換保麗龍、塑膠盒與托盤等生鮮包裝；統一超商6月透過官網公布減塑目標「以其他材質替代塑膠容器，2030年減少自有產品塑膠材質容器佔比10％」；家樂福同樣選擇植物纖維複合材料混合塑膠取代過往一般塑膠。綠色和平強調，將塑膠包裝替換材質或輕量化，實際上的總用量並沒有減少。

放眼國際，西班牙超市Alcampo承諾在2025年減少30%塑膠包裝，今年六月韓國樂天超市更提出2025年減少一次性塑膠50%的承諾，九月英國Lidl超市更新目標，2025年將減少自有品牌塑膠包裝達25%。

反觀台灣企業，依然以一次性包裝為主的營運模式，將助長2040年擴增三倍的塑膠垃圾流入大海的惡夢成真；綠色和平疾呼，9家企業應立即提出明確的減塑行動方案。

綠色和平認為應立刻淘汰不需要與難以回收包裝，如保麗龍、複合材質、標籤。（綠色和平提供）

綠色和平建議，零售通路應採以重複使用概念發展方案，如裸賣、販售濃縮（乾式）的產品，以及可退還並重複使用的包裝。（綠色和平提供）

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