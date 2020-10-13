開放山林卻讓山林哭泣！能高越嶺道停車、紮營、垃圾亂象嚴重

能高越嶺道天池山莊前往光被八表步道第一處棧橋下的溪床遍佈垃圾。（張姓民眾提供）

2020/10/13 16:50

［記者佟振國／南投報導］行政院去年10月宣布開放山林，本屬熱門登山路線的南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段，近來登山旺季更迎來龐大人潮，在無總量管制下問題叢生，屯原登山口車輛爆滿亂停，高山地區任意紮營、便溺，溪床遍佈垃圾，令當地推動生態旅遊人士十分痛心，開放山林結果卻讓山林哭泣，「向山致敬」成為空談，更被重重打臉！

林務局南投林管處接獲投訴後今天立即派員前往勸導山友勿在狹窄步道上紮營，以免發生危險，後續由天池山莊管理員加強現場管理、環境整理及山友之宣導教育，高山環境需要全民維護，未來也將參考玉山國家公園管理處的入山總量管制，研議能高越嶺道相關管理配套措施。

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10月起進入登山旺季，加上又有中秋節、雙十節連假，許多民眾選擇登山紓壓健身，但南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會則是PO出山林慘遭蹂躪的心碎畫面，規劃僅容21部小車及4部中巴的屯原登山口停車場被擠爆，車輛一路外溢至產業道路，不管是否造成當地居民、農民通行不便；4.5K重要中繼站雲海保線所，大量紮營人潮導致更多的垃圾、廚餘及廁所髒亂現象，蒼蠅滿天飛。

抵達13K天池山莊，現有88個床位及周邊100個營位，僧多粥少下，沒抽中的人即自行紮營，誇張的是雙十連假從天池山莊前往光被八表的步道沿途都是帳篷，完全沒考慮會不會造成其他人通行不便與危險，而步道第一處棧橋下溪床則是遍布垃圾，垃圾瀑布逐漸成形，周邊箭竹林內也滿是「黃金」及用過的衛生紙。

協會執行長邢玉玫認為，開放山林需要時間與配套，以及人民素質的提升，人與人及人對自然山林的相互尊重，這些若做不到，貿然開放結果就是更多破壞，與當初推動高山生態旅遊與無痕山林的宗旨背道而馳，總量管制真的刻不容緩。

南投林管處指出，玉山入山總量管制係根據國家公園法第19條規定，未來能高越嶺道考量環境承載量，也將研議總量管制或相關管理配套措施。

至於現階段則是加強勸導山友不當行為，今天已派員上山勸導步道紮營行為，已經全數撤離，後續透過天池山莊訂房網站加強宣導環境及登山行為規範，推廣無痕山林七大準則，請山友於可承受地點行走宿營、適當處理垃圾維護環境及風險自負等規範。

能高越嶺道天池山莊通往光被八表的步道，雙十連假期間全被帳篷佔據，完全沒考慮其他人通行權益。（張姓民眾提供）

仁愛鄉能高越嶺道每逢假期吸引大量登山人潮，不僅屯原登山口車輛擠爆，更外溢至產業道路，雙向停車，影響當地居民、農民出入。（張姓民眾提供）

雙十連假期間雲海保線所紮營量暴增，導致更多垃圾、廚餘及廁所髒亂現象。 （能高生態旅遊協會提供）

林務局南投林管處今派員進行能高越嶺道天池山莊周邊步道巡查，發現仍有山友在步道紮營，立即勸導撤離。（林務局南投林管處提供）

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