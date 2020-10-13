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    康軒事件 全教總：董事長還不知道自己錯在那裡

    針對康軒公司昨天在勞資調解會議後所發的道歉聲明，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天受訪表示，從昨天康軒的聲明裡，完全看不出有道歉誠意，全教總不接受這樣的道歉，如果董事長李萬吉今天仍未親自出面，提出具體說明和向社會道歉，全教總的抵制行動會持續進行。（記者林曉雲攝）

    針對康軒公司昨天在勞資調解會議後所發的道歉聲明，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天受訪表示，從昨天康軒的聲明裡，完全看不出有道歉誠意，全教總不接受這樣的道歉，如果董事長李萬吉今天仍未親自出面，提出具體說明和向社會道歉，全教總的抵制行動會持續進行。（記者林曉雲攝）

    2020/10/13 13:53

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對康軒公司昨天在勞資調解會議後所發的道歉聲明，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天受訪表示，從昨天康軒的聲明裡，完全看不出有道歉誠意，全教總不接受這樣的道歉，如果董事長李萬吉今天仍未親自出面，提出具體說明和向社會道歉，全教總的抵制行動會持續進行。

    侯俊良理事長表示，最重要的是，康軒完全不了解自己所犯的錯誤行為，從頭到尾是董事長下令要揪出搞鬼者，公司高層也根據這樣的指示去調查，才會有後面的事情，對這兩件事，董事長完全沒有出面道歉，造成整體社會紛擾，則避不見面，沒有出面道歉和說明。

    另外，對於整件事情造成企業形象，如何補救，侯俊良表示，康軒也完全沒有提及。昨天的道歉聲明只是「這件事情，我知道了，大家講的，我了解了，如果造成大家的不便，感到抱歉。」

    侯俊良表示，對於被霸凌的員工，昨天的勞資協調結果，本來就是依照勞基法應該做的，董事長完全沒有表態，相信對下一個揭弊者仍有可能遭到霸凌，如果董事長今天仍未親自出面，提出具體說明並道歉，全教總的抵制行動會持續進行，全教總在乎的是整體社會公益，文教業者帶頭作不好示範，又沒有勇於負責的態度，無法接受昨天的道歉聲明。

    康軒公司回應表示，昨天雙方已經調解成功 ，康軒也再正式向社會大眾道歉了，或許無法讓所有關心的朋友滿意，康軒會持續檢討與改進的，謝謝全教總的指教與督促。

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