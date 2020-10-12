3.9億蓋永和中繼市場只用10年 桃議員轟「沒人這樣花錢」

桃園市桃園區永和市場做為綠線捷運G08站，必須配合工程先拆除再重建。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/12 21:48

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區永和市場因位在捷運綠線G08站用地，配合工程先拆除再重建，將移到小塊溪重劃區內文教用地，由桃園市政府經濟發展局編列預算興建「永和中繼市場」，不料去年編列2.5億元預算已引起市議員蔡永芳質疑，今年又追加1.4億元，再度引起蔡永芳不滿，認為市府花了大筆錢蓋中繼市場，只用8至10年就要拆除，怒轟「沒有人這樣浪費公帑」，動議擱置，獲大會通過。桃園市經發局長郭裕信表示，配合永和市場306個攤商攤位規模需求，以及桃園市政府捷運工程局施工時間，才又增加預算。

郭裕信說明，永和中繼市場興建經費當初是先參照台北市南門市場以2.5億元估價，但後續在與攤商討論過程中，由於攤商對於店鋪規模需求增加，加上物價上漲，以及原先須配合桃園市捷工局於今年9月底搬遷完畢，但因未與攤商協商好，又延至年底，再加上攤商希望無縫接軌，導致施工單位需要趕工，規模變大以及給施工單位的趕工獎金兩者相加，才又追加1.4億元預算。

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郭裕信也說，永和中繼市場用地雖是文教用地，但因當時還沒有設校需求，因此無法配合設置文教設施，現在所用的鋼構建材日後也可再利用，目前規劃明年2月可驗收，最快可望明年4至5月開幕。

蔡永芳不滿表示，去年針對該局編列2.5億元就已提出質疑，並認為應朝可做為文教用地設施興建，先大致有個雛形，內裝再整修也可以，結果今年又追加1.4億元，如果蓋了之後可以繼續使用，並不反對興建，但蓋了之後，用8至10年就要拆除，痛批「哪有人這樣花錢的？」

蔡永芳強調，他不是反對蓋永和中繼市場，但既然要蓋也要有長遠性，該處是文教用地，為什麼不蓋成教育設施，讓後續的教育單位可做為合適的可用館舍？且中繼市場使用的還是鋼構建築，使用年限可長達70年，卻用了10年就要打掉，氣得他直呼：「不講不生氣，越講越嚥氣！」

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