拆除？三爺溪瓶頸段整治 國道墩柱保護島存廢掀論

萬代橋展開改建，中山高墩柱下的保護島是否一併拆除，引發討論。（記者吳俊鋒攝）

2020/10/12 21:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區的三爺溪流域，因地勢較為低窪，以往豪雨易淹，政府斥資整治，瓶頸段的萬代橋改建案已經執行，但緊鄰的中山高速公路墩柱下方，有相連接的島狀保護工事，因寬達4米，恐影響通水斷面，若一併拆除，引發國道主體結構的安全疑慮，存廢問題，掀起議論，相關單位不敢大意，將現地試挖，專業評估後再做定奪。

這座中山高墩柱下方的保護島，與緊鄰的舊萬代橋箱涵相連，改建案動工後，是否一併拆除，引起關注，市議員郭鴻儀邀集各單位會勘，希望能提出更精準的評估報告，以確保國道的結構安全。

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郭鴻儀指出，為了減少行水區的障礙物，新的萬代橋，採跨距設計，沒有落墩，原本的箱涵，也要跟著拆除，牽動著保護島的存廢，如何兼顧河川防洪與國道安全，問題值得正視。

郭鴻儀說，萬代橋旁的中山高圓柱體落墩，直徑2米，島狀保護工事卻是4公尺寬，有影響水流之虞，配合改建案，拆除與否，或者如何進行修築，相當重要，才能達到河川整治的預期效果。

交通部高速公路局、水利署第六河川局，以及市政府相關單位等，將提報、彙整資料，開會研議，也將現地試挖，做更精確的專業評估。

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