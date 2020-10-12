為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    拆除？三爺溪瓶頸段整治 國道墩柱保護島存廢掀論

    萬代橋展開改建，中山高墩柱下的保護島是否一併拆除，引發討論。（記者吳俊鋒攝）

    萬代橋展開改建，中山高墩柱下的保護島是否一併拆除，引發討論。（記者吳俊鋒攝）

    2020/10/12 21:07

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區的三爺溪流域，因地勢較為低窪，以往豪雨易淹，政府斥資整治，瓶頸段的萬代橋改建案已經執行，但緊鄰的中山高速公路墩柱下方，有相連接的島狀保護工事，因寬達4米，恐影響通水斷面，若一併拆除，引發國道主體結構的安全疑慮，存廢問題，掀起議論，相關單位不敢大意，將現地試挖，專業評估後再做定奪。

    這座中山高墩柱下方的保護島，與緊鄰的舊萬代橋箱涵相連，改建案動工後，是否一併拆除，引起關注，市議員郭鴻儀邀集各單位會勘，希望能提出更精準的評估報告，以確保國道的結構安全。

    郭鴻儀指出，為了減少行水區的障礙物，新的萬代橋，採跨距設計，沒有落墩，原本的箱涵，也要跟著拆除，牽動著保護島的存廢，如何兼顧河川防洪與國道安全，問題值得正視。

    郭鴻儀說，萬代橋旁的中山高圓柱體落墩，直徑2米，島狀保護工事卻是4公尺寬，有影響水流之虞，配合改建案，拆除與否，或者如何進行修築，相當重要，才能達到河川整治的預期效果。

    交通部高速公路局、水利署第六河川局，以及市政府相關單位等，將提報、彙整資料，開會研議，也將現地試挖，做更精確的專業評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歷經5度流標終於發包 台南仁德萬代橋改建案動土
    2020/08/05 12:43

    歷經5度流標終於發包 台南仁德萬代橋改建案動土
    歷經5度流標 台南萬代橋可望2年內竣工
    2020/03/11 19:46

    歷經5度流標 台南萬代橋可望2年內竣工

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    萬代橋改建一再流標 議員憂仁德治水嚴重受影響
    2019/11/11 13:44

    萬代橋改建一再流標 議員憂仁德治水嚴重受影響
    813豪雨仁德三爺溪淹水近276公頃 瓶頸河段改善計畫是…
    2019/08/28 00:08

    813豪雨仁德三爺溪淹水近276公頃 瓶頸河段改善計畫是…

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    生活今日熱門
    毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽
    2020/10/12 01:15

    毛毛的！「吸管怪石像」現身肉品市場 民俗專家：吸收陰陽

    孩子越生越少 婦產科跌破千家
    2020/10/12 05:30

    孩子越生越少 婦產科跌破千家

    交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車
    2020/10/12 05:30

    交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車

    自由日日Shoot》補助資格太嚴苛 試管兒6年僅「催生」6個
    2020/10/12 05:30

    自由日日Shoot》補助資格太嚴苛 試管兒6年僅「催生」6個

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播