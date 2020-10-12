小學生1天收50元被告狀！爸媽驚覺12歲女兒生意做很大

家長自稱，被老師告知女兒在學校「生意做很大」相當吃驚。小學上課示意圖，與本文無關。（資料照）

2020/10/12 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕許多中小學為維護上課品質，會規定學生到校後交出手機集中保管，放學再歸還。有家長今（12日）在臉書指出，家中12歲的小學生被老師投訴，偷帶手機去學校開WI-FI給同學使用，每人1天酌收50元，讓家長相當吃驚。

民眾在臉書社團「爆廢公社」發文指出，家中就讀小學6年級的女兒被班導師在聯絡簿上告狀，教師發現她偷帶手機去學校，透過手機網路熱點分享功能，將WI-FI分享給其他同樣偷帶手機的同學，儼然成為「行動基地台」，也要收網路使用費，每人每天50元，全進了女兒的口袋。

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家長指出，事後也接到老師的溝通電話，對方忍不住好奇地問了一句：「你們家是做生意的嗎？小孩怎麼這麼精明！」就連教師也對於小小年紀就有生意頭腦感到不可思議，家長對此指出，「廣大網友有什麼懲罰絕招可以分享嗎？」

不少網友反而認為小六妹妹的腦袋相當靈巧，往後用於正途，發展或許無可限量，也有網友留言說「我覺得很棒啊，學校教的太死了」、「應該要教導而不是處罰」、「想法很好，道德概念引導一下，應該會很棒」、「值得讚許，但不鼓勵帶去學校」、「不管如何，小孩子是優秀的」。

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