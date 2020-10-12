車位超大卻就是停不進去！網友錄下全程 耐性被讚爆

網友錄下一輛小客車停進路邊車格的過程，至少花了21分鐘。（圖擷取自爆廢公社，本報合成）

2020/10/12 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕路邊停車是駕駛人必備的技能。有網友PO出一段影片，一名駕駛開著小客車，欲停進路邊停車格，雖然空間很大，卻花了至少21分鐘才停進去。其他網友看了影片，直呼「佩服樓主（PO文者）耐心」，還真的站在窗邊全程相伴，錄了近22分鐘影片。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一段長達21分56秒的影片，拍攝者對準窗外馬路上的一輛白色小客車錄影，只見小客車駕駛不斷切換檔位，一下倒車、一下前進，不斷把頭探出窗外查看，卻怎麼樣都沒辦法把車子「喬正」，前前後後至少花了21分鐘，才把車子停進停車格。

請繼續往下閱讀...

雖然拍攝者在影片中不時出言抱怨，仍堅持看著駕駛人停好車，把影片錄完。

網友們看了影片，留言道：「花了2.2秒看完...感謝樓主的耐心」、「看了前面我以為是重播，沒想到才播一分鐘」、「原來是在用汽車跳恰恰（誤」、「我真心覺得路邊停車好難，可是這個都很大格欸....連我看了都嘆氣」、「我很有耐心的看完了」；也有網友認為，「至少有停進去，而且也沒撞到別台車，算是細心了」、「新手總是比較久⋯多點鼓勵」、「沒有人是拿到駕照就會停車的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法