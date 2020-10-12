國慶煙火激情後台南要不要捷運？ 網民熱議
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國慶煙火60多年來首度移師台南舉辦，可是觀賞人潮超過50萬人湧進，尤其安平主會場的散場接駁疏運，幾乎「完全失靈」狀態，台南要不要捷運也引發網民熱議。
今年國慶煙火施放點在安平漁光島，主會場安平戀愛廣場及周邊大爆棚，散場動線混亂，接駁疏運更被批評像是「鐵達尼大災難」，民眾痛罵抱怨等接駁車超過3小時、走路走到「快流產」；也有人暖心打氣說這種超大型活動「塞車很正常」、「台南第1次國慶煙火，人擠人很值得」。
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甚至有許多網民呼籲「台南需要有捷運」，如果有捷運到安平，塞車狀況或許會改變，台南捷運系統形式趕快選出來。可是也有人認為，台南人喜歡自己開車騎車，「為了一年一次的煙火秀蓋捷運，你應該不是台南人吧！」
副總統賴清德則在市長黃偉哲臉書留言加油打氣「偉哲市長辛苦了，也謝謝所有的志工以及工作人員，因為你們的辛勞，才有美麗又美好夜晚。」
南市交通局表示，目前台南捷運規劃，第1期藍線進入綜合規劃階段，綠線路線有爭議，交通部要求作修正，紅線與第1期藍線延伸線進行先期可行性研究評估，至於捷運系統何種型式，會不會選擇自動駕駛系統，尚待審慎評估未定案。