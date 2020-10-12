國慶煙火激情後台南要不要捷運？ 網民熱議

2020國慶煙火首度移師台南，10日晚在台南安平漁光島引爆，2萬7千多發煙火在夜空中綻放絢麗精彩。（記者張忠義攝）

2020/10/12 14:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國慶煙火60多年來首度移師台南舉辦，可是觀賞人潮超過50萬人湧進，尤其安平主會場的散場接駁疏運，幾乎「完全失靈」狀態，台南要不要捷運也引發網民熱議。

市府估計10日國慶煙火當天晚上，湧進逾50萬觀賞人潮，空拍圖有真相，安平戀愛廣場與週邊人潮大爆棚。（台南市府提供）

今年國慶煙火施放點在安平漁光島，主會場安平戀愛廣場及周邊大爆棚，散場動線混亂，接駁疏運更被批評像是「鐵達尼大災難」，民眾痛罵抱怨等接駁車超過3小時、走路走到「快流產」；也有人暖心打氣說這種超大型活動「塞車很正常」、「台南第1次國慶煙火，人擠人很值得」。

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10日國慶煙火當天晚上，湧進逾50萬觀賞人潮，散場後人車塞滿安平聯外道路。（台南市府提供）

甚至有許多網民呼籲「台南需要有捷運」，如果有捷運到安平，塞車狀況或許會改變，台南捷運系統形式趕快選出來。可是也有人認為，台南人喜歡自己開車騎車，「為了一年一次的煙火秀蓋捷運，你應該不是台南人吧！」

市府估計10日國慶煙火當天晚上，湧進逾50萬觀賞人潮，從空拍圖可以看出大爆棚。（擷自黃偉哲臉書）

副總統賴清德則在市長黃偉哲臉書留言加油打氣「偉哲市長辛苦了，也謝謝所有的志工以及工作人員，因為你們的辛勞，才有美麗又美好夜晚。」

2020國慶煙火首度移師台南，10日晚在台南安平漁光島引爆，2萬7千多發煙火在夜空中綻放絢麗精彩。（記者張忠義攝）

南市交通局表示，目前台南捷運規劃，第1期藍線進入綜合規劃階段，綠線路線有爭議，交通部要求作修正，紅線與第1期藍線延伸線進行先期可行性研究評估，至於捷運系統何種型式，會不會選擇自動駕駛系統，尚待審慎評估未定案。

國慶煙火活動散場的接駁疏運陷入「困戰」台南要不要捷運，引發網民議論。（擷自臉書）

國慶煙火活動散場的接駁疏運陷入「困戰」台南要不要捷運，引發網民議論。（擷自臉書）

國慶煙火活動散場的接駁疏運陷入「困戰」台南要不要捷運，引發網民議論。（擷自臉書）

副總統賴清德在台南市長黃偉哲臉書留言加油鼓勵。（擷自臉書）

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