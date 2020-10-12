優先保護0至18歲 新北宣示托育、營養午餐、補習班禁萊豬

新北市長侯友宜今天出席率業者宣示，0至18歲教養環境全面防堵萊豬保障學童健康。（記者陳心瑜攝）

2020/10/12 11:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕明年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，新北市長侯友宜今天出席記者會宣示「全面守護0至18歲學童」，包括0至2歲的托育機構、2至6歲的幼保機構、7至18歲學校及補教機構，明年起採購豬肉都一律採用國產品。侯友宜說，若營養午餐的盒餐業者、團膳業者違規，將記點處分，最重將永不再續約，萊豬不入口，讓孩子安心成長。

侯友宜今天率教育局、社會局、衛生局、農業局及經發局一級主管，並號召新北市餐盒同業公會、食材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、家長團體等14團體代表及學校校長，共同宣示供應國產豬。

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侯友宜說，將要求教育局年底前完成各校午餐契約變更、增列罰則，公開肉品來源訊；農業局做好肉品溯源、衛生局擴大稽查抽驗食品、經發局加強對肉品加工廠商輔導。

教育局表示，年底完成營養午餐契約變更，全面使用國產豬；加重午餐契約罰則；幼兒園膳食於菜單註明豬牛肉品產地；補習班代購膳食、課後照護中心供膳使用國產豬牛肉品。

衛生局表示，將針對午餐使用肉品食材稽查，加強肉品抽驗，勾稽比對食材來源及原產地；若供膳業者所提資料不實或拒不提供，將依違反食品安全衛生管理法處辦。

農業局指出，抽檢豬牛肉品生鮮食材，監控藥物殘留，並針對肉品源頭追根溯源把關，加強稽核CAS跟產銷履歷的瘦肉精檢驗。

社會局則要求公私立托嬰中心供膳應出具使用國產豬牛承諾書。

經發局表示，協助肉品加工廠管理及宣導相關法規，並提供名單予衛生局列管；協助宣導公有市場張貼衛生局肉品來源標示貼紙，以加強溯源管理與產地標示；針對市場肉品攤商進行散裝豬肉產地來源標示查核輔導。

教育局表示，新北市政府是第一個集結盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體、學校及跨局處能量，共同宣示並以具體作為將0至18歲孩子們全部納入拒絕萊豬守護範圍的縣市。將秉持3大目標及5大守護，3大目標為「堅持國產」、「全面防護」、「安心成長」；5大守護為守護學童的「權利」、「食材」、「安全」、「健康」、「信心」，各環節阻絕萊豬。

侯友宜今天率教育局、社會局、衛生局、農業局及經發局相關執行一級主管，並號召新北市餐盒同業公會、食材供應商、幼兒教保團體、托嬰團體、補教團體、家長團體等14團體代表及學校校長，共同宣示供應國產豬。（記者陳心瑜攝）

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