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    打造全國最大呂洞賓神像 鳳山鎮南宮仙公廟今晚頒發800萬獎學金

    鳳山鎮南宮仙公廟董事長何秉昌（左）請來國寶級泥塑大師杜牧河打造8.4台尺高的呂仙祖聖像，栩栩如生、充滿靈性。（記者陳文嬋攝）

    鳳山鎮南宮仙公廟董事長何秉昌（左）請來國寶級泥塑大師杜牧河打造8.4台尺高的呂仙祖聖像，栩栩如生、充滿靈性。（記者陳文嬋攝）

    2020/10/11 22:26

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山鎮南宮仙公廟與台北木柵指南宮南北對望，都主祀傳說中「八仙」之一的呂洞賓，今年與高雄市府民政局合辦文昌文化季，請來國寶級泥塑大師杜牧河打造8.4台尺高的呂仙祖聖像，純手工泥塑，神韻栩栩如生、充滿靈性，是全國最大的呂仙祖泥塑聖像；市長陳其邁今（11）日晚間親自頒發獎學金，勉勵學生要會玩又會念書，未來要為社會服務。

    鳳山鎮南宮仙公廟與市府民政局合推文昌文化季，並串聯在地12所學校，今年因疫情影響延後舉行，首度結合祭孔大典，2場盛會相隔1天登場，今晚先舉辦「金榜題名獎學金頒獎典禮」、「莘莘學子開啟智慧之門祈福法會」，場面熱鬧滾滾。

    陳其邁受邀親自頒獎給學生，鼓勵學生用功讀書外，還要會玩又會唸書，他稱要得到呂仙祖的獎學金，比得到市長獎還難，這是最難的一關，以後頒發市長獎的時候，會常常碰到大家，他也勉勵學子未來長大以後，要報效國家，為社會服務，「我為人人、人人為我」。

    董事長何秉昌表示，每年頒發獎學金800萬元，嘉惠品學兼優500多名學子，並舉辦祭孔大典教化人心，文昌文化季成為高雄的特色文化；廟方請來國寶級泥塑大師杜牧河打造8.4台尺高的呂仙祖，目前已完成外型，進行自然風乾，整個座台是青斗石雕刻而成，期盼庇佑地方、教化人心，傳達尊師重道的理念。

    重頭戲「祭孔釋奠大典」將於13日登場，推出受歡迎「拔智慧毛」活動，讓學子過智慧門、拔智慧筆、出狀元及第門，能夠成績進步、金榜題名。

    鳳山鎮南宮仙公廟歷史悠久已200多年，主祀呂仙祖、文聖殿崇奉孔夫子，每年來自全國各地考生前來祈求金榜題名，殿內牆上掛滿還願考生的感謝牌，每年文昌文化季、祭孔大典是地方大事。

    陳其邁親自頒獎給學生，鼓勵學生用功讀書外，還要會玩又會唸書，未來要服務社會。（記者陳文嬋攝）

    陳其邁親自頒獎給學生，鼓勵學生用功讀書外，還要會玩又會唸書，未來要服務社會。（記者陳文嬋攝）

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