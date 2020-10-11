轎車違停騎樓卻在店門漆「交大核准」 警不排除以「詐欺」送辦

轎車開上人行道違停騎樓大門卻漆上交大報備核准（紅圈），實際今年已被警方開出30張罰單、拖吊6次，警方將再追究有無詐欺不法。（記者黃良傑翻攝）

2020/10/11 23:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕太誇張！民眾在自家店鐵門漆上「自宅騎樓臨停車位（交大106年報備核准）」，但實際已違規將汽車開上人行道上，再停放騎樓，交通大隊因此被人誤認包庇不法。高雄市新興警分局表示，自102年迄今，該車違停此處已吃了30張罰單，並曾6次被拖吊的紀錄，對於店家佯稱「交大報備核准」假訊息，警方將追究店家相關責任。

新興警方查出一處位於高雄中山一路的店家去年違規在騎樓停車，曾開單告發6次，109年1至9月底也告發了5件違停，至於店家涉假冒交通大隊之名，在鐵捲門上大剌剌漆上「自宅騎樓臨停車位（交大106年報備核准）」虛造內容，使警方遭外界質疑公正性，交通大隊表示將追究店家責任，不排除以詐欺罪嫌函送法辦。

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新興分局今發聲明稿，針對轄區某手工餅乾店自行宣稱「自宅騎樓臨停車位（交大106年報備核准）」一節，純屬店家自行虛構，況且停車管理事項，並非屬交通大隊權責範疇，新興分局統計今年1至9月，共取締中山一路701件違規停車。

此外，依據「道路交通安全規則」第111條明定人行道、行人穿越道等處，不得臨時停車，違反規定，依道路交通管理處罰條例第55條或第56舉發，並要求駕駛人移置，汽車駕駛人不予移置，或不在車內時得移置拖吊，請民眾守法勿心存僥倖。

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