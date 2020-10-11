週一北海岸、東部陰有陣雨 西半部溫暖好天氣

明天開始到週三，北部為有雨天氣，南部則中午微熱、入夜涼爽。（記者黃志源攝）

2020/10/11 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕北部地區這週會更溫暖、舒適，南部地區高溫可達31度左右，仍要注意日夜溫差。不過，受到大環境偏東風及熱帶性低氣壓影響，明（12）日迎風面基隆北海岸、宜花東地區有短暫陣雨，出門記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，今晚開始，南海北部的熱帶性低氣壓將帶來較多水氣，明（12）日水氣更多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有短暫陣雨，並機會下局部大雨或豪雨，大台北平地、桃園、花蓮、台東及恆春半島亦有局部短暫陣雨，新竹以南為多雲。

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天氣風險公司指出，越往南越好的天氣預計會持續到週三（14日），週三後台灣附近水氣減少，天氣型態恢復較單純的東北風環境，北台灣天氣仍多雲時陰偶爾飄雨，溫度將逐漸降低，形成秋意濃厚的天氣型態。

根據氣象局資料，今年第15號輕度颱風「蓮花」今下午登陸越南，對台灣沒有影響。南海北部的熱帶性低氣壓未來可能發展為輕度颱風，未來一週，南海至菲律賓東方海面的大低壓帶可能發展出其他熱帶擾動，請持續留意最新氣象資訊。

溫度方面，明天各地清晨、深夜較涼，約22至25度，白天北台灣及花蓮高溫26至30度，中南部地區及台東較為溫暖，31至34度，中南部日夜溫差較大，請適時增減衣物。

紫外線方面，北北基、桃園、宜蘭、連江為「中量級」，竹苗、中彰投、雲林、台南、高屏、花東、金門、澎湖為「高量級」，嘉義縣市則為「過量級」。

空氣品質方面，迎風面中部以北地區擴散條件良好，空氣品質普遍較佳；南部地區位在下風處，擴散條件較差，較易累積污染物，午後臭氧濃度易升高；馬祖、金門地區受中國東南沿海污染物影響，臭氧濃度易偏高。北北基桃、竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；中彰投為「普通」等級，近山區傍晚可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏、馬祖、金門為「橘色提醒」等級，高屏局部地區傍晚可能達紅色警示等級。

明天白天北台灣及花蓮高溫26至30度，中南部地區及台東較為溫暖，31至34度。（圖擷取自中央氣象局）

全台各地明天的紫外線預報圖。3至5級為中量級，6至7級為高量級，8至10級為過量級。（圖擷取自中央氣象局）

全台各地明天的空氣品質預報圖。綠色為良好等級，黃色為普通等級，橘色為「對敏感族群不健康」等級。（圖擷取自行政院環境保護署）

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