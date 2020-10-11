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    2020台灣設計展破280萬人次 賴清德見證閉幕式

    2020台灣設計展破280萬人次，副總統賴清德（左3）與新竹市長林智堅（右2）共同見證閉幕式。（記者蔡彰盛攝）

    2020台灣設計展破280萬人次，副總統賴清德（左3）與新竹市長林智堅（右2）共同見證閉幕式。（記者蔡彰盛攝）

    2020/10/11 19:11

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2020台灣設計展「Check in新竹人來風」最後一天，新竹市府統計11天來參訪人次超過280萬人次，創下新竹市39年來活動人次紀錄，副總統賴清德今參訪設計展「城市終端機」，看完展覽意猶未盡，還跟著人潮走逛新竹公園。

    賴清德今見到滿滿人潮，他更仿造場館內的網美們，在拍攝熱點電波隧道、投影白紗區拍照，他盛讚是「台灣有史以來最棒設計展」，短短幾天就掀起風潮，他的老師、朋友都力勸他趕快來看展，他觀察，設計展成功有3點，整座城市都是展場；透過設計導入城市治理與科技導入設計，讓新竹看見未來；利用設計與文創帶動地方產業，讓年輕返鄉創業再創新地方。「林智堅率領團隊是最棒團隊」，過去屏東以我屏東我驕傲，往後新竹人可以說「新竹人來風」，意境都相同，以自身家鄉為榮。

    體驗好玩又好拍的設計展後，賴清德也參訪新竹公園，園內保留許多老樹，走在行徑小路上舒適，還欣賞園內許多被保留的歷史建物與老建築包括玻璃工藝館、昆蟲館等。

    林智堅致詞時表示，2020台灣設計展是新竹市自1982年升格以後，最受矚目、創下人次最高峰的活動， 11天參訪人次超過280萬，依據中華電信即時人潮平台估算單日人次更曾突破70萬，打破新竹市活動紀錄。他要感謝幕後團隊，包含設計師、市府團隊、志工團等，每人都扮演不可或缺角色，才使台灣設計展順利進行。

    林智堅說，這幾年將設計力導入公共建設，翻轉新竹市，藉由設計展翻轉民眾對新竹刻板印象，讓新竹人走路有風，越來越有光榮感與認同感，此次台灣設計展不分藍綠都來參展，希望未來大家同心協力，將設計力融入城市建設，讓台灣更好。他更感謝所有幕後團隊努力，設計展功勞都歸功於他們。

    賴清德參訪新竹公園時，由林智堅解說。（記者蔡彰盛攝）

    賴清德參訪新竹公園時，由林智堅解說。（記者蔡彰盛攝）

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