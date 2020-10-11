飯店爆檢疫者混住 高雄衛生局：防疫旅館仍有722空房相當充裕

高雄人道國際酒店遭檢舉將居家檢疫者與一般旅客混住在同樓層。（資料照、記者方志賢攝）

2020/10/11 17:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄人道酒店遭檢舉將居家檢疫者與一般旅客混住在同樓層，高雄市衛生局昨會同高雄市觀光局稽查，依傳染病防治法最重將開罰1萬5000元，衛生局強調，高市目前防疫旅館仍有722間空房，相當充裕，呼籲居家檢疫者應慎選合格的防疫旅館。

高雄市衛生局今表示，昨接獲民眾檢舉三民區人道國際酒店疑有居家檢疫者及一般旅客同層混住，衛生局昨下午偕同觀光局親赴現場稽查，並核對中央防疫追蹤系統，確認有35名居家檢疫者分佈在各樓層。

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衛生局也調查酒店櫃台一般民眾入住登記，發現從9日起一般旅客房間數共計45房，對於業者辯稱未讓居家檢疫者與一般旅客入住同一層的說法，明顯矯飾推託，並已違反中央流行疫情指揮中心要求的獨棟、分層、分區等妥善防疫管控規劃。

衛生局說，旅館業者已違反一般旅館不得接待居家檢疫對象之規定，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰款，並嚴控其收住限制居家檢疫對象。

衛生局強調，高雄市的防疫旅館共有55家，總房間3280間，目前入住1966間，已訂房592間，還有722間空房，由於境外外籍生入住防疫旅館已陸續解禁，目前防疫旅館非常充裕。

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