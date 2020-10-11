新北市府、海大攜手復育 卯澳灣放流九孔苗、黃錫鯛魚苗

推動海洋生物復育，新北市長侯友宜和漁業署署長張致盛及與會來賓一同放流10萬粒九孔苗。（記者俞肇福攝）

2020/10/11 16:11

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府與台灣海洋大學攜手推動海洋生物復育，今天在貢寮區卯澳灣舉辦「109年度貢寮卯澳灣魚苗放流活動」，新北市長侯友宜和漁業署署長張致盛及與會來賓一同放流1萬尾黃錫鯛魚苗和10萬粒九孔苗，期盼增裕海洋資源，期許大家一同守護海洋。

侯友宜表示，新北市貢寮卯澳灣是全國第一個「栽培漁業示範區」，也是最適合東北角海域增殖放流物種的良好棲息環境。新北市政府在卯澳灣北岸設立海洋資源復育園區，並與產官學合作，是增裕卯澳灣栽培漁業示範區的重要基地。

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新北市政府指出，為了使海洋資源能夠永續利用，推動「雙花計畫」與國立台灣海洋大學合作共同開發烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹中最具經濟價值的鏽斑蟳（俗稱花蟹）人工繁殖、養殖技術。新北市政府為了提供雙花團隊更多的種苗繁養殖空間和解決天氣不穩定性的問題，已於今年7月完成海洋資源復育園區第一培育室擴建。

卯澳灣栽培漁業示範區在卯澳漁村、貢寮區漁會、漁民、台灣海洋大學與市政府攜手合作下，已朝向多元化發展，卯澳灣不僅有生態功能，新北市政府更將卯澳社區列為新北市青春山海線中重要的觀光遊憩重點。

新北市農業局長李玟表示，卯澳灣是九孔的故鄉，魚苗及幼苗的孵育繁殖基地、更有多種珊瑚在卯澳灣內生長，卯澳灣非常適合放流的魚介貝類幼苗棲息。這次漁業署與市政府合作辦理放流，共同將市府自行培育的10萬粒九孔苗和1萬尾黃錫鯛魚苗放流至卯澳灣，可恢復海洋蓬勃的基礎生產力和增裕海洋生態系。

放流活動後合影。（記者俞肇福攝）

新北市長侯友宜和市議員林裔綺一同放流黃錫鯛魚苗和九孔苗。（記者俞肇福攝）

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