「金門第1才子」許獬450週年冥誕紀念 族親遶境後浦小鎮

金門先賢許獬450周年冥誕紀念，族人遶行後浦小鎮，沿路敲鑼打鼓十分醒目熱鬧。（記者吳正庭攝）

2020/10/11 15:41

〔記者吳正庭／金門報導〕金門在明代考中會元，有「金門第1才子」雅譽的金寧鄉后湖村先賢許獬，今年適逢450週年冥誕紀念，族人舉辦盛大醮慶並於今天前往出生的後浦小鎮（金城鎮）遶境，其中包括他的書房「叢青軒」，即現在「總兵署」，讓金門老街洋溢熱鬧又復古的場景。

許獬裔親許績鑫說，許獬，號鍾斗，生於明隆慶4年（1570），後來不僅考中「會元」（京師舉辦會試的第1名），還考到殿試2甲第1名的「傳臚」，相當難得，世稱「會元傳臚」；入選國家高級培養之林，授翰林院編修，為金門鄉賢代表性人物之一，與另一先賢黃偉（號逸叟）並譽為「文章許鍾斗，品德黃逸叟」。

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許績鑫說，許獬一生堅持的傳世名言：「取天下第1等名位，不若幹天下第1等事業，更不若做天下第1等人品。」多年來，族人以許獬為傲，早已將其神格化。

今年是許獬450週年冥誕紀念，族人自10月10日起辦理醮慶，今天由金門后湖會元許氏宗親會理事長許丕文、后湖社區發展協會理事長許金滄、后湖昭應廟管理委員會主委許朝枝等率隊遶境後浦，前往許獬的書房叢青軒，也就是現在「清金門鎮總兵署」，吸引許多觀光客駐足拍照。

許金滄說，明代科舉考試不易，許獬是族人之光，現任縣府觀光處副處長許績鑫新作《許獬四書文選粹》，對許獬的學問有精彩、條理的論述。

金門先賢許獬遶境，前方由「家法」開路，家法上兩面都有教忠教孝的文字。（記者吳正庭攝）

金門先賢許獬450周年冥誕紀念，族人遶行後浦小鎮，沿路敲鑼打鼓十分醒目熱鬧。（記者吳正庭攝）

許獬裔親許績鑫新著《許獬四書文選粹》，對許獬的學問作有條理的論述。（記者吳正庭攝）

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