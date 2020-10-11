台中旱溪大康橋整治完工開放 大里、南區添景點

旱溪「大康橋計畫」鷺村到日新橋河段整治完工，美麗的親水河岸和步道讓民眾稱讚多了一處休憩景點。（記者陳建志攝）

2020/10/11 14:06

［記者陳建志／台中報導］旱溪多年前在大里國光橋下游推動「康橋計畫」，營造親水環境後大獲好評，立委何欣純爭取往上游推動「大康橋計畫」，其中鷺村橋到日新橋長度約530多公尺的河段，去年底動工後，已在今年8月底完工，並在上月底完成驗收，除打掉舊堤防，並設置人行步道、故事牆、親水河岸，以及新闢通往鳥竹圍公園的鷺鷥鋼橋，讓附近景觀大變身，因民眾不斷詢問何時開放？三河局已在昨天國慶日撤除圍籬開放民眾進入，並將在13日舉辦啟用說明會正式啟用，讓大里又多了一處遊憩地點。

流經大里的旱溪，2012年在國光橋下游推動「康橋計畫」，因河岸景觀大幅改善獲好評，立委何欣純、黃國書等人，繼續爭取往上游延伸推動「大康橋計畫」，行政院長蘇貞昌並在去年7月到大里鳥竹圍公園視察，允諾對於旱溪整治將全力支持。

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其中鷺村橋到日新橋約530多公尺的河段整治工程，三河局去年11月底開工，並在今年8月底竣工，除了將一旁阻礙視線的舊堤防打掉，重新鋪上人行步道，並以卵石堆砌護岸，種植草皮、植栽，讓整個河岸景觀大變身，整起工程並已在9月底完成驗收和改善，因工程已完成驗收，已在昨天撤除圍籬開放民眾進入使用，民眾都稱讚大里、南區多了一處遊憩景點。

三河局工務課長鍾翼戎表示，此次除了營造親水河岸，並以當地的白鷺鷥意象，打造一座可串聯對岸鳥竹圍公園的鷺鷥鋼橋。另外，還將甄選的民眾、學生繪畫作品，在河岸旁布置了故事牆，希望讓民眾可以在充滿人文氣息的旱溪河岸悠閒散步。

大里大明里長黃顯堂表示，旱溪此段河岸整治後，環境、景觀都大幅改善，讓附近民眾多了一處散步、休憩的地點，因過去附近曾有大批白鷺鷥聚集，特別帶領社區居民做了26隻的白鷺鷥塑像放在河岸的景觀燈上，成為此段河岸的特色。

旱溪「大康橋計畫」鷺村到日新橋河段整治完工，新增一座可通往鳥竹圍公園的鷺鷥鋼橋。（記者陳建志攝）

旱溪「大康橋計畫」鷺村到日新橋河段整治完工開放，國慶日已撤除圍籬開放。（記者陳建志攝）

旱溪在大里鷺村到日新橋河段整治完工，景觀燈上有大明里長黃顯堂帶領民眾手做的白鷺鷥塑像。（記者陳建志攝）

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