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    台灣女孩日 澎湖英文拼字宣示性別平等

    澎湖慶祝台灣女孩日，發動340人以紅傘拼出澎湖女孩加油英文字。（圖由澎湖縣政府提供）

    澎湖慶祝台灣女孩日，發動340人以紅傘拼出澎湖女孩加油英文字。（圖由澎湖縣政府提供）

    2020/10/11 13:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天是台灣女孩日，澎湖縣政府在嵵裡沙灘舉辦「台灣女孩日公益淨灘暨性平拼字空拍」活動，邀集澎湖科技大學等340餘人創作完成澎湖女孩加油「Penghu Girl Go！Go！Go！」英文拼字圖案，府會雙首長等貴賓都前往現場加油打氣。

    性別平等在澎湖已行之有年，並收到良好成效，澎湖縣長賴峰偉率先啟用女性主管，現在澎湖縣政府已有7位女性一級主管、2位女性參議，達到1/3比例，澎湖縣議會也是如此，因此議長劉陳昭玲認為未來舉辦類似活動，應廣邀女性一級主管、縣議員及村里民代等共襄盛舉，凸顯活動的意義。

    活動會場除了府會雙首長外，還有副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、陳振中、社會處長陳寶緞、馬公市代表會主席許國政等人都前往表達支持女權，並由澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲帶領所有人員宣示為女孩營造性平友善就學、就養、就業等環境。

    社會處表示，行政院訂定每年10月11日為守護女孩權益的節日，明訂維護及提升女孩權益之14項願景及75項實施策略，全面宣導支持充權，培力，投資及平權女孩，重視女孩的生存權、身分權、就養權，就學權等權益保障。今年除為女孩發聲外，還結合民間婦女團體力量同時進行公益淨灘工作，藉由活動為澎湖縣環境與旅遊資源盡一分心力，也期望引發縣民對性平或女孩議題的討論。

    澎湖政要不分性別，共同宣導臺灣女孩日。（記者劉禹慶攝）

    澎湖政要不分性別，共同宣導臺灣女孩日。（記者劉禹慶攝）

    臺灣女孩日動員三百四十人，用紅傘辛苦拚出澎湖女孩加油英文字母。（記者劉禹慶攝）

    臺灣女孩日動員三百四十人，用紅傘辛苦拚出澎湖女孩加油英文字母。（記者劉禹慶攝）

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