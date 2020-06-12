台大校友連署搶救傅鐘？林芳玫質疑台大校方當藏鏡人

台大學生會明天將在校務會議提案，建議校方成立校園轉型正義小組，促進台大校園內轉型正義，卻引發台大校友網路連署搶救傅鐘。台大校友、台師大台文系教授林芳玫今在臉書質疑，台大校方扮演幕後藏鏡人散播假消息，學生會提案根本未提到傅鐘，是子虛烏有的事情。（取自臉書）

2020-06-12 23:00:32

〔記者林曉雲／台北報導〕台大學生會明天將在校務會議提案，建議校方成立校園轉型正義小組，促進台大校園內轉型正義，引發台大校友網路連署搶救傅鐘。台大校友、台灣師範大學台灣語文學系教授林芳玫今在臉書質疑，台大校方扮演幕後藏鏡人散播假消息，學生會提案根本未提到傅鐘，子虛烏有的事情，台大畢業校友沒弄清楚狀況而搞一個烏龍聯署，名單送給台大校方，校方也接受，台大不澄清誤會，反而坐看校友聯署，這種情況，校方還裝無辜？

林芳玫表示，她是台大畢業生，於1984年獲得文學院學士學位，幾年前，同屆同學開始建立LINE群組，並進行餐會等活動，外文系也有一個群組。今天台大外文系LINE群組的聯絡人傳來一份連署，大意是台大學生會擬於校務會議提案，成立轉型正義小組，傅鐘與傅園會被拆除云云，請大家連署反對拆除傅鐘。

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林芳玫認為現在的年輕人很聰明，不會這麼粗暴地主張要拆除傅鐘，她點進連署書發現沒有發起人或發起單位，文中提到傅鐘會被拆除，因此主張保護「文物地景」。但她在群組詢問：「是誰說要拆除傅鐘？」聯絡人回覆說：「總召劉寧指出，學生會主張成立轉型正義小組，並認為XXX，傅鐘『恐將被』拆除。」她再google查知原來劉寧是台大校友中心執行長，而台大校友中心是台大內部單位，提供辦理校友證等服務。

林芳玫質疑，台大內部單位怎麼魚目混珠，讓人誤以為是台大校友會？對照台大今年1月擬拆除臺靜農宿舍，還是學生會出面呼籲保存，她直指這實在太荒謬了，台大自己過去這些年來拆了多少建築？現在卻以校友會名義說傅鐘恐將被拆除，請大家聯署保護「文物地景」。

林芳玫也質疑，前陣子新聞報導，台大去年畢業典禮播放中共軍歌。台大回應是，畢業典禮是外包的。她直批台大這種說詞太可笑，如果台大蓋校舍時發生工安事件，砸傷路過的學生，台大說法也是蓋校舍的工程是外包的？外包就表示台大校方畢業典禮前根本沒有先看活動流程？她直言，台大畢業的並不表示素質比別人高，台大如此操弄校友會，無中生有，以「狼來了」玩弄校友感情，連署書名為「搶救你我的回憶」，文字滿滿的文藝腔與文青風訴諸情感，把大家當傻子？

台大校方聲明否認，指校友中心是被動接受校友連署，並無任何參與。但被點名的執行長劉寧本人未出面說明。

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