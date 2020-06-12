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全權修復三落古厝 金門縣府為塔后傳統建築創新里程碑

金門縣長楊鎮浯（右一）、金湖鎮長陳文顧（左二）等人，為後方這棟三落大厝的塔后村22號舉行傳統建築物修復工程動工典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（右一）、金湖鎮長陳文顧（左二）等人，為後方這棟三落大厝的塔后村22號舉行傳統建築物修復工程動工典禮。（記者吳正庭攝）

2020-06-12 22:41:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在金湖鎮塔后村22號舉行傳統建築物修復工程動工典禮，縣府向屋主取得30年的使用權利，並全權負責修繕作業，未來完工活化利用，可委外經營民宿或餐廳。縣長楊鎮浯說，期盼修復工程可以為塔后村的傳統建築風貌工程品質帶進新的里程碑。

金湖鎮塔后三落古厝壁磚仍保存相當完整。（記者吳正庭攝）

金湖鎮塔后三落古厝壁磚仍保存相當完整。（記者吳正庭攝）

縣府表示，這幢古厝三落大厝格局為地區少見，一、二落為傳統閩南式，櫃台的腳雕刻精美，上堵有完整的馬約利卡磚，第三落是番仔厝形式，面積約336.33平方公尺。地方耆老指出，古厝外觀看似平實，內部相當精彩，尤其大門後方還保留早年為防禦「強摃賊」（類似現今綁匪）的「門輪」（一種巨型木板門），說明建物主人當時的身分和地位，不言而喻。

縣長楊鎮浯（前排左四）、金湖鎮長陳文顧（前排右四）、陳廷箋裔孫謝敦寧（前排左三）等人參加金湖鎮塔后村22號傳統建築物修復工程動工典禮。（記者吳正庭攝）

縣長楊鎮浯（前排左四）、金湖鎮長陳文顧（前排右四）、陳廷箋裔孫謝敦寧（前排左三）等人參加金湖鎮塔后村22號傳統建築物修復工程動工典禮。（記者吳正庭攝）

縣府表示，籌建人陳廷箋曾於緬甸、馬來西亞經營木材販售與加工業，於1934年籌資興建三落古厝，後為日軍占用，1949年古寧頭大戰，國軍進駐，古厝曾有3個月作為首任金防部司令官胡璉將軍住所，後來陸續做過臨時野戰醫院、女青年工作大隊、國防部心戰隊等使用。

地方人士指出，塔后三落古厝大門內仍保留早年為防禦「強摃賊」入侵而設的「門輪」。（記者吳正庭攝）

地方人士指出，塔后三落古厝大門內仍保留早年為防禦「強摃賊」入侵而設的「門輪」。（記者吳正庭攝）

專程返金門參加動工典禮的陳廷箋裔孫謝敦寧說，先祖熱心公益，曾擔任首屆金門縣臨時參議會的議長，後因當時金門海盜橫行，暫時遷居對岸廈門鼓浪嶼，但至1969年過世前都未能完成回鄉金門的心願。

謝敦寧說，縣府願出資幫這幢已經破亂不堪，仍具有歷史價值的古厝，重新依原貌整修，日後並做為發展觀光之用，相信這也是後代子孫紀念先祖最好的方式，非常感恩。

縣府表示，2001年即訂定「金門縣維護傳統建築風貌獎助自治條例」，鼓勵民眾與縣府共同負擔傳統建築修繕經費，至今總計修復完成648棟。縣府再於2018年加入縣府全額負擔修繕費用自辦工程，目前已投入1億2千萬餘元，11件工程已完成3件。

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