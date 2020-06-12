少了「瘋媽祖」的fu！大甲媽過民生地下道 警察比民眾還多

媽祖鑾轎被優勢警力層層保護。（記者張聰秋攝）

2020-06-12 21:29:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲媽祖鑾轎今天在彰化市，因行進速度飛快，鑾轎幾乎每到一個宮廟都僅稍微停駐就上路，更在600名優勢警力，以及大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤壓轎下，平順通過民生地下道，比去年快了近6小時，過程平和順利。

有民眾覺得，天未黑鑾轎就已通過向來被視為1級戰區、治安熱點區的民生地下道，觀看人群少太多，沒有瘋媽祖的Fu！

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還有民眾說，往年這裡都是人推人龜速前進，萬頭攢動的熱鬧場面，今年維持秩序的警察比民眾多出許多！

對於媽祖遶境快速前進，好比「急行軍」，親自坐鎮民生地下道和三民路等治安熱點區的彰化縣警察局長方仰寧說，原因有3，1是落實實名制，鑾轎周邊為管制範圍，沒有登記基本資料的民眾，不能靠近並任意接觸鑾轎，2是為落實實名制沒有開放讓信眾躦轎腳，加速鑾轎行進速度，過往信眾躦轎腳造成鑾轎行進速度緩慢，第3則嚴格管制施放鞭炮，也會讓鑾轎行進速度加速，以及各宮廟、各陣頭配合，不激情不暴力，求理性平和。

警方規劃1249名警力組快速打擊部隊，防止暴力衝突，去程鑾轎和平通過治安熱點區，回程警力是否做調整，對此，方仰寧表示，會採取從嚴部署的計畫，萬一信眾一多，擦槍起火出現突如其來的衝突，沒有現場預先部署的機動警力，沒有辦法立即壓制，因此，基本上安全適當部署警力絕對有其需要。

大甲媽祖鑾轎首次白天通過彰化市民生地下道。（記者張聰秋攝）

警方調派600名優勢警力駐守彰化市民生地下道治安熱點區。（記者張聰秋攝）

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