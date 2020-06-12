感謝防疫醫護 嘉市民生國中音樂社團成果發表移師火車站
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣防疫有成，為感謝醫護人員守護國人健康的辛勞，嘉義市民生國中絲竹團及打擊團上百名成員，今天下午到嘉義火車站前快閃表演，熱奏「愛拚才會贏」等歌曲，以快閃音樂會方式，為醫護人員加油，氣氛輕鬆愉悅，吸引民眾圍觀拍照。
民生國中校長陳明君說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，有感於醫護人員用心守護嘉市，學校校護更做足防疫教育，宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離，讓學生學習不中斷，校方因而將以往在市立文化中心舉辦的音樂社團成果發表會「民生鳴聲」移到室外嘉義火車站，以快閃方式呈現。
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這次表演選曲都是以療癒人心的暖曲，或振奮加油的曲目為主，絲竹團指導老師陳柏儒與團員，用傳統國樂樂器演奏療癒系歌手華晨宇暖曲「好想愛這個世界啊」，後接力演奏激勵人心的「愛拚才會贏」，快閃活動呈現學生平日苦練成果，精彩表演吸引民眾圍觀，獲熱烈掌聲，場面熱鬧歡樂。
陳明君表示，這次戶外快閃音樂會，雖然沒有室內豪華的設備，卻是孩子們與老師共同討論後，以國中生的方式向防疫醫護人員表達感謝，對學生學習更具意義。
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