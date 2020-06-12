感謝防疫醫護 嘉市民生國中音樂社團成果發表移師火車站

嘉義市民生國中絲竹團及打擊團在嘉義火車站前快閃表演，為防疫醫護人員加油。 （民生國中提供）

2020-06-12 21:08:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣防疫有成，為感謝醫護人員守護國人健康的辛勞，嘉義市民生國中絲竹團及打擊團上百名成員，今天下午到嘉義火車站前快閃表演，熱奏「愛拚才會贏」等歌曲，以快閃音樂會方式，為醫護人員加油，氣氛輕鬆愉悅，吸引民眾圍觀拍照。

民生國中校長陳明君說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，有感於醫護人員用心守護嘉市，學校校護更做足防疫教育，宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離，讓學生學習不中斷，校方因而將以往在市立文化中心舉辦的音樂社團成果發表會「民生鳴聲」移到室外嘉義火車站，以快閃方式呈現。

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這次表演選曲都是以療癒人心的暖曲，或振奮加油的曲目為主，絲竹團指導老師陳柏儒與團員，用傳統國樂樂器演奏療癒系歌手華晨宇暖曲「好想愛這個世界啊」，後接力演奏激勵人心的「愛拚才會贏」，快閃活動呈現學生平日苦練成果，精彩表演吸引民眾圍觀，獲熱烈掌聲，場面熱鬧歡樂。

陳明君表示，這次戶外快閃音樂會，雖然沒有室內豪華的設備，卻是孩子們與老師共同討論後，以國中生的方式向防疫醫護人員表達感謝，對學生學習更具意義。

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嘉義市民生國中絲竹團及打擊團將成果發表會移師嘉義火車站前舉行，感謝防疫醫護人員。（民生國中提供）

嘉義市民生國中絲竹團及打擊團到嘉義火車站快閃表演，感謝防疫醫護人員。（民生國中提供）

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