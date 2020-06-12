教育部要上訴 國語日報：深表遺憾

國語日報社今晚發聲明表示，教育部不尊重民事法院及行政法院的判決，深表遺憾。（資料照）

2020-06-12 20:07:56

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部認定國語日報是政府百分百捐資之財團法人，國語日報社不服提出訴訟，台北高等行政法院今天判決教育部敗訴，教育部已表示要繼續上訴。國語日報社今晚發聲明表示，教育部從106年以來數度興訟，但台北地方法院、台灣高等法院等民事法院裁定，以及台北高等行政法院的判決，均認定國語日報社非政府捐助成立之財團法人，教育部不尊重民事法院及行政法院的判決，深表遺憾。

教育部表示，此爭議案起於國語日報社兩派董事紛爭，且國語日報社在民國106年4月社刊曾提及「國語日報不是私人事業，當初成立的人事及經費都是公家的」，後於106年7月25日函報教育部表示，「國語日報之創設資金源自教育部，經檢視現有資料，國語日報創設後至成立財團法人期間，尚未發現有民間資金直接捐助的文件。」

請繼續往下閱讀...

教育部是基於主管機關權責，必須釐清國語日報社法人性質，並非主動強行介入媒體，但台北高等行政法院無視多達83項以上之公文書等證據，證明國語日報是政府捐助之財團法人，教育部本於主管機關維護國家公產權益與法制公義，不能任由國語日報社為少數人長期控制、逐漸脫離政府監督，因此將會繼續上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法