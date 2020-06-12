為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

教育部要上訴 國語日報：深表遺憾

國語日報社今晚發聲明表示，教育部不尊重民事法院及行政法院的判決，深表遺憾。（資料照）

國語日報社今晚發聲明表示，教育部不尊重民事法院及行政法院的判決，深表遺憾。（資料照）

2020-06-12 20:07:56

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部認定國語日報是政府百分百捐資之財團法人，國語日報社不服提出訴訟，台北高等行政法院今天判決教育部敗訴，教育部已表示要繼續上訴。國語日報社今晚發聲明表示，教育部從106年以來數度興訟，但台北地方法院、台灣高等法院等民事法院裁定，以及台北高等行政法院的判決，均認定國語日報社非政府捐助成立之財團法人，教育部不尊重民事法院及行政法院的判決，深表遺憾。

教育部表示，此爭議案起於國語日報社兩派董事紛爭，且國語日報社在民國106年4月社刊曾提及「國語日報不是私人事業，當初成立的人事及經費都是公家的」，後於106年7月25日函報教育部表示，「國語日報之創設資金源自教育部，經檢視現有資料，國語日報創設後至成立財團法人期間，尚未發現有民間資金直接捐助的文件。」

教育部是基於主管機關權責，必須釐清國語日報社法人性質，並非主動強行介入媒體，但台北高等行政法院無視多達83項以上之公文書等證據，證明國語日報是政府捐助之財團法人，教育部本於主管機關維護國家公產權益與法制公義，不能任由國語日報社為少數人長期控制、逐漸脫離政府監督，因此將會繼續上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國語日報案再敗訴 教育部：繼續上訴
2020-06-12 15:40

國語日報案再敗訴 教育部：繼續上訴
國語日報槓教育部獲判勝訴 北高行：非政府捐助的財團法人
2020-06-12 12:15

國語日報槓教育部獲判勝訴 北高行：非政府捐助的財團法人
美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築

美居品牌好口碑 上德滙超高樓層建築
國語日報都更市值上看80億 國產署要求還地勝訴
2019-01-25 14:40

國語日報都更市值上看80億 國產署要求還地勝訴
改選董事長未獲教部同意 國語日報聲請假處分駁回確定
2018-09-20 18:21

改選董事長未獲教部同意 國語日報聲請假處分駁回確定
介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

介壽段萬坪造鎮 各大建商搶推案

生活今日熱門
2020-06-11 21:00

食在哈囉》連鎖10大珍奶「盲喝」 第一名竟然是這款？！ 影片

2020-06-11 23:56

參與鄭南榕文選出版 逗點文創結社：無人能與Nylon比擬

2020-06-11 22:28

台灣鄉民進軍日本拍AV 曝拍攝6小時「大腿合不起來」

2020-06-11 21:59

週五高溫悶熱！東南部、午後山區慎防雷陣雨

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播