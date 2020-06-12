垃圾危機一觸即發 雲林執行垃圾解袋稽查

雲林多鄉鎮市都有垃圾去化危機，垃圾堆置量越來越多。（記者黃淑莉攝）

2020-06-12 16:12:41

［記者黃淑莉／雲林報導］全台垃圾危機一觸即發！雲林縣堆置8萬多噸垃圾待去化，平日委外處理量因其他縣市焚化爐老舊、歲修量減，為降低每日垃圾量，環保局即日起實施「垃圾解袋稽查」柔性勸導民眾做好垃圾分類，目標是每日垃圾減到280噸。

環保局指出，雲林現每日垃圾量約320噸，沒有焚化爐均依賴委外處理，因全國有14座焚化廠面臨除役從2018到2021年輪流停爐一年，委外處理量每日減量為110噸左右，每日超過百噸無法去化。

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環保局表示，根據環保署資料，全國24座焚化廠約有8成屆齡或超齡，未來幾年有10多座要停爐整修，雲林委外處理量只會減少不會增加，避免垃圾危機，必須從源頭垃圾減量做起。

口湖鄉長林哲凌說，現在垃圾中廚餘比例高，不僅增加垃圾重量，發酵產生臭味、孳生蚊蠅，希望民眾能做好廚餘回收，口湖鄉將從明年1月起嚴格執行解袋稽查，若發現有廚餘將拒絕清運。

環保局指出，以每人每日產生垃圾0.4公斤，雲林現有67萬人每日垃圾量約268噸，為落實垃圾減量環保局執行「解袋稽查」，目前由各清潔隊隨機解袋，並採柔性勸導，盼民眾能配合做好垃圾分類、廚餘回收。

雲林縣環保局實施隨機垃圾解袋稽查，柔性勸導民眾落實垃圾分類，達到垃圾減量目標。（記者黃淑莉攝）

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