蘭陽大橋爭取改建 歷史建築舊橋計畫拆解或遷移保護

蘭陽大橋幾乎與堤防高度差不多，因應防洪需求，公路總局計畫爭取經費改建。（記者張議晨攝）

2020-06-12 15:58:26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市往羅東的蘭陽大橋，因通洪斷面不合現行標準，公路總局計畫投入經費改建，總經費約15億元，預計今年9月完成可行性評估，爭取前瞻基礎建設計畫補助改建。至於有85年歷史的舊橋，則計畫拆解或遷移保護，縣府處置計畫完成後，將提至宜蘭縣文資審議委員會討論。

台9線蘭陽大橋1994年完成，2010年辦理橋墩補強，狀況良好，但橋樑樑底距離兩側堤防過近，通洪斷面不符合現行治水標準，若遇到颱風、洪水，恐面臨封橋、斷橋危機。

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昨交通部長林佳龍受立法院交通委員會邀請，到蘭陽大橋聽取改建相關計畫；公路總局指出，新建的蘭陽大橋全長1.2公里，計畫採全橋改建，符合現行通洪標準，預計今年完成可行性評估後，提報前瞻計畫中的水環境，爭取經費支持。

公路總局強調，若順利完成可行性評估、經費補助，就能進入綜合規劃、設計階段，希望改建期程越快越好。另外，若改建前碰到淤積、水位達警戒高度時，水利署提出疏濬、緊急封橋等應變機制。

蘭陽大橋為現有橋梁與舊橋並立狀態，位於東側的舊橋，屬於鐵公路共構橋樑，興建於1935年，是宜蘭縣公告的歷史建築，但舊橋同樣有樑底高程不足問題，防洪能力不足抵抗10年洪峰量，若未來新橋進行改建，舊橋勢必也需要進行部分拆除，以符合標準。

縣府交通處解釋，舊橋屬歷史建物，若蘭陽大橋確定改建，舊橋去留會提報處置計畫，並移至宜蘭縣文資審議委員會討論，後續依委員會結論辦理。

立委陳歐珀表示，宜蘭欠缺便捷交通路網，建設需要中央支持，例如部分交通建設需要地方配合款，但宜蘭財政困難，希望中央給予協助。

蘭陽大橋東側的舊橋，是鐵公路共構橋樑，屬宜蘭縣歷史建築，若未來西側橋樑準備改建，舊橋也須拆除或遷移，以符合通洪標準。（記者張議晨攝）

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