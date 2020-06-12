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漁源枯竭致阿美族海祭抓不到飛魚！ 議員要求研擬禁魚令

花蓮縣議員蔡依靜今質詢縣府農業處，要求儘速針對飛魚的禁漁期、禁漁區劃設進行公告。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議員蔡依靜今質詢縣府農業處，要求儘速針對飛魚的禁漁期、禁漁區劃設進行公告。（記者花孟璟攝）

2020-06-12 15:10:46

［記者花孟璟／花蓮報導］近海漁業資源枯竭，就連原住民族傳統祭典重要的漁獲「飛魚」也受到影響！花蓮縣議員蔡依靜今天在議會總質詢時，要求縣府儘速訂定法規，公告每年春季在豐濱鄉海域劃設飛魚的禁漁區、禁漁期限。對此縣府農業處長羅文龍表示，縣府已於4月份到豐濱鄉公所開會蒐集漁民意見，預計法規將在3週後可以公告。

每年5月間，正是東海岸阿美族部落舉辦「海祭」的季節，這時間也是每年飛魚汛期的起點，飛魚隨著黑潮洋流來到東海岸，不僅在地的阿美族、噶瑪蘭族的海祭，捕撈飛魚來祭祀海神，祈求豐收，甚至還會吸引宜蘭、台東甚至南部的大型漁船來東部捕撈，甚至利用飛魚產卵的習性，誘使飛魚在草蓆產卵，導致飛魚收穫量減少，甚至「海祭捉不到飛魚」情形。

蔡依靜質詢指出，飛魚是阿美族、噶瑪蘭族海祭一定要用的魚，本地漁民主要使用舢舨、漁筏撈捕飛魚，捕獲量不大，因為不敵外地大型漁船，導致漁業資源枯竭，為了確保原住民有飛魚可抓，去年5月她在定期會提出，要求縣府訂出相關的飛魚禁漁措施，去年10月縣府才到豐濱鄉召開第一次說明會，第2次說明會則直到今年4月才舉行，在豐濱鄉公所舉辦「豐濱海域禁止採捕飛魚」說明會，討論公告可行性。

蔡依靜說，當時包括農業處、漁民及專家的共識是，將在每年3月1日到6月30日，花蓮縣豐濱鄉離岸3海浬範圍內，禁止CT0以上的大型漁船採捕飛魚，至於漁筏及舢舨沒有限制，如原住民身份擁有CT0以上漁船，則須專案申請撈捕飛魚，但會後縣府又說，「要蒐集民眾對豐濱海域禁漁區的意見」，迄今進度到哪裡？要求縣府說明。

對此縣府農業處長羅文龍說，農業處已草擬好公告的內容，將依照上次會議共識結論進行公告，因為是內部法規，預計二、三週內可完成公告。

飛魚是海祭的主角，族人把撈到的飛魚拿來祭拜海神，祈求保佑漁獲量年年豐足，但隨著外來大型漁船跑來濫捕，飛魚漁獲已不比往年。（記者花孟璟攝）

飛魚是海祭的主角，族人把撈到的飛魚拿來祭拜海神，祈求保佑漁獲量年年豐足，但隨著外來大型漁船跑來濫捕，飛魚漁獲已不比往年。（記者花孟璟攝）

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