桃園捷運綠線「大園坑菓路段」明起施工 留意交管及改道

捷運綠線北段高架工程從蘆竹區中正北路、南崁路、大園區三民路二段一路往北延伸，目前已推進到大園區坑菓路段，坑菓路段13日起將進行第一階段圍籬架設及中央分隔島敲除作業。（捷工局提供）

2020-06-12 15:21:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園捷運綠線GC01標高架段中的「大園區坑菓路延伸至機場捷運A11坑口站工程」，將從明天（13日）起全面展開，並於大園區三民路二段與坑菓路口進行第一階段施工圍籬架設，未來將分4階段施工，預計2025年完工，銜接機捷A11坑口站，桃園市政府捷運工程局提醒，施工期間路幅縮減，請民眾放慢速度行駛或配合改道資訊。

捷運綠線北段高架工程從蘆竹區中正北路、南崁路、大園區三民路二段一路往北延伸，目前已推進到大園區坑菓路段，捷工局表示，13日起將進行第一階段圍籬架設及中央分隔島敲除作業，施工期間車道配置會隨工程需要調整且路幅縮減，建議行經大園或往桃園市區方向者，可改道台15線、海山路、南山路、長安路二段、南工路一段行駛；往返桃園國際機場方向者，可利用南青路及國道2號行駛，避開捷運施工路段。

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捷工局表示，工程期間會在施工路段周邊及重要路口設置施工告示牌，提醒工區位置及交通改道資訊，重要路口有義交進行交通指揮疏導，工區也都置有CCTV監視系統監看車流狀況，以便即時進行滾動式檢討，民眾另可透過（CMS）道路交通LED看板了解即時改道資訊，或於捷工局官方網站查詢交維資訊。

捷工局長陳文德表示，綠線高架段主體工程比預定進度超前，預計今年7月即可完成第1跨橋面版、年底完成13跨橋面版，可望於2022年陸續交付機電廠商佈設軌道工程；在綠線G31站至32站跨越南崁溪段（坑菓路段），將規劃設計鋼拱景觀特殊橋，採蝴蝶羽翼展開造型，象徵桃園正在進步、蛻變，夜間搭配全彩LED燈光展演，未來將成為耀眼地標。

捷運綠線GC01標蘆竹中正北路段正在施工，路段已架設圍籬。（捷工局提供）

綠線G31站至32站跨越南崁溪段（坑菓路段），將規劃鋼拱景觀特殊橋，採蝴蝶羽翼展開造型，象徵桃園正在進步、蛻變，夜間搭配全彩LED燈光展演，未來將成為耀眼地標。（捷工局提供）

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