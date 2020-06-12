文華東方大量解雇 北市府下週一赴現場辦就業專案媒合

台北市就業服處下週一（6月15日）將直接到文華東方酒店現場，舉辦就業專案媒合活動，預計提供1049個工作機會。（記者沈佩瑤攝）

2020-06-12 14:40:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕儘管國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，但台北市勞動局統計，今年1月至5月底，受疫情衝擊最大的住宿餐飲業已有16家業者申請大量解雇、影響620名勞工，其中包含知名國際知名連鎖飯店台北文華東方。台北市就業服處下週一（6月15日）將直接到文華東方酒店現場，舉辦就業專案媒合活動，預計提供1049個工作機會。

根據北市勞動局統計指出，今年1月至5月底，住宿餐飲業大解16家、620名勞工受影響，而通報實施減班縮時（俗稱無薪假）則有100家、人數為3148人。若以台北市整體而言，資遣通報數為1萬4491家、23778人，並有1萬3134人申請失業給付。

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台北市勞動局今天下午召開「跳出疫情 轉型就業」記者會，宣布針對台北文華東方酒店大量解僱勞工案，進行專案媒合服務，下週一直接前進文華東方酒店，邀請30家廠商包括知名旅館、連鎖藥局、餐廳，提供1049個工作機會，例如一線服務、廚務、會計、採購、工程師等。

勞動局長陳信瑜表示，這30家廠商在疫情期間沒有出現勞資爭議狀況，即便曾申請無薪假，也提前結束，而這次媒合的工作機會平均薪資約32880元，依職缺性質或勞工個人是否能接受外派的選擇，也有4萬以上的工作機會，呼籲文華東方資方應盡最後責任，鼓勵員工踴躍求職。

今天有5家廠商到場分享抗疫心路歷程，提到今年農曆年後，業績就一路斷崖式下滑，其中一位代表憶及當時所面臨的壓力，一度哽咽落淚，直呼「真的很辛苦！」也有連鎖藥局業者透露協助口罩實名制的辛酸，苦笑說總算是撐過來了。

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