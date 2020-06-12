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五股國民運動中心開幕 侯友宜體驗肌力訓練直呼「好累！」

侯友宜體驗肌力訓練直呼「好累！」（記者周湘芸攝）

侯友宜體驗肌力訓練直呼「好累！」（記者周湘芸攝）

2020-06-12 13:20:02

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市五股區洲子洋公園的五股國民運動中心今天開幕試營運，全館3層樓包括游泳池、體適能中心、韻律教室及多功能教室，市長侯友宜前往體驗結合科技的「BlazePod」光動訓練及引進德國的菲力士棒（Flexi Bar），過程不但讓他直呼「好累！」，也開玩笑指「菲力士棒用來抓壞人很適合」。

侯友宜今前往五股國民運動中心開幕典禮，更到二樓的體適能訓練中心體驗設施，全程跟著教練「做好做滿」，讓他氣喘吁吁地說「這真的會累！」隨後也邀請多位議員一同進行光動訓練，氣氛歡樂。

侯友宜表示，新北市截至目前已成立十五座國民運動中心，包括去年底由林口在地議員蔡淑君爭取的林口國民運動中心，五股國民運動中心也在多位議員的支持下開幕，加上五股垃圾山整頓，相信能一同帶動五股區發展。

侯友宜表示，洲子洋公園過去為沼澤地，此次以彈塗魚意象作為外觀設計，兼具美感，開幕日也鼓勵業者再多延長優惠2週，讓更多民眾免費體驗。此外，市議員陳明義先前也建議在公園興建地下停車場，解決當地交通壅塞問題，後續將交由交通局進行可行性評估。

五股國民運動中心全館3層樓包括室內游泳池、烤箱、SPA池、體適能中心、韻律教室及多功能教室，即日起至25日每天上午8點到晚上8點免費提供民眾體驗，期間報名課程或購買票券可享8折優惠。五股國民運動中心執行長林盟傑表示，該館不僅有全齡化適用的光動體驗課程，另有規劃不同年齡的寶寶游泳課程，更多資訊可洽五股國民運動中心官網及粉絲專頁查詢。

侯友宜今體驗菲力士棒訓練。（記者周湘芸攝）

侯友宜今體驗菲力士棒訓練。（記者周湘芸攝）

五股國民運動中心今天開幕。（記者周湘芸攝）

五股國民運動中心今天開幕。（記者周湘芸攝）

五股國民運動中心推出各年齡的寶寶游泳課程。（記者周湘芸攝）

五股國民運動中心推出各年齡的寶寶游泳課程。（記者周湘芸攝）

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