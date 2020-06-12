觀光振興福隆沙雕推四大優惠 消費滿200元送門票

東北角福隆沙灘季推優惠振興地方觀光，平日到福隆26間在地商家消費滿200元，就能獲得福隆沙雕季參觀門票；與沙雕合照打卡，有機會抽中價值1萬元住宿券。（圖由東北角管理處提供）

2020-06-12 11:28:03

〔記者林欣漢／新北報導〕防疫有成，東北角福隆沙灘季推出四大優惠要振興地方觀光，平日到福隆26間在地商家消費滿200元，就能獲得福隆沙雕季參觀門票；與沙雕合照打卡，有機會抽中價值1萬元住宿券。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）表示，「2020福隆沙雕藝術季-巨人的夢遊世界」，展期從5月30日到9月30日，於福隆沙灘展示32座國際水準沙雕作品，除了全台最大55公尺巨人沙雕，還有結合地景藝術創作的沙雕金字塔，每當落日時分就有滿滿遊客聚集拍照，記錄絕美時刻。

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疫情趨緩，主辦單位準備4大優惠要來振興地方觀光，第一重，整合在地20間商家推出沙雕季期間促銷優惠；第二重，來福隆消費送你免費看沙雕，活動期間平日一到五，只要到福隆有26間在地商家消費滿200元，就能獲得福隆沙雕季參觀門票乙張（限當日使用）。

第三重，活動期間搭乘大眾運輸工具，並上傳到「東北角之友」活動頁面，就能享有沙雕季門票9折優惠；第四重，6月至8月到福隆沙雕季與沙雕作品合照，上傳「東北角之友」活動頁面，每個月將抽出3名幸運得主，可獲得價值超過萬元的福容大飯店福隆住宿一晚，活動期間最多抽出9名幸運兒，總價值超過10萬元。

東北角管理處表示，今年沙雕季因疫情關係，國際沙雕師無法來台創作，改由13位台灣沙雕師協力完成，其中在展區盡頭的黃金金字塔沙雕也高達8米，在塔頂尖端更是暗藏彩蛋，日落時分東北角的夕陽就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上。

另外還有最夯的防疫國家隊戴著粉紅口罩坐鎮沙雕展，三位醫護人員戴著粉紅口罩打擊新冠病毒，象徵台灣疫情逐漸緩和，迎接嶄新未來。

今年沙雕季活動除加大展區範圍及沙雕作品尺寸，擴張參觀動線、增加人與人之間安全距離，入口的售票處也裝設戶外型體溫偵測儀，有效掌控民眾參觀沙雕季的防疫安全品質，活動期間還提供復康專車免費接駁服務（需事先預約），接駁路線分為觀展路線與懷舊路線，方便民眾依自身需求做選擇。

東北角福隆沙灘季推優惠振興地方觀光，平日到福隆26間在地商家消費滿200元，就能獲得福隆沙雕季參觀門票。（圖由東北角管理處提供）

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