罕見二層樓木造日式建築 民雄招待所 啟動招商

民雄日式招待所呈現濃厚的日式氛圍。（記者林宜樟攝）

2020-06-11 21:24:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已整修多年的嘉義縣中央廣播電台民雄分台日式招待所，原於2015年展開招商計畫，但因建築本體在翌年地震受損而停擺，經修復後，招待所與鄰近52／54號、56／58號宿舍已恢復昔日風貌，縣府今天宣布採OT案（營運、移轉）方式招商，已上網公告，7月8日截標，希望引進民間能量，落實歷史建築活化再利用。

民雄日式招待所是知名棒球電影KANO片中場景，最近也有電視台在招待所內拍戲，園區花草樹木營造漂亮，招待所內部格局方正，各種隔間都可利用，一、二樓都有大片而無隔間的應接室；今天招商說明會中，嘉義縣文化觀光局邀請表演者演出三味線及日本舞蹈，還有茶席等，呈現濃厚的日式氛圍。

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嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾表示，日式招待所建於日治時期昭和15年（1940年），是台灣現存難得一見的木造二層樓式接待空間，周邊坐落多間標準日式格局宿舍，由日治時期代表性建築師鈴置良一設計，招待所與宿舍都已登錄為嘉縣歷史建築

李茂鍾說，招商案園區土地達15000多平方公尺，承租期9年，第一階段可營運區域為招待所及兩棟雙門號合併的宿舍，年租金約24萬元，另有變動權利金，可做音樂、藝文展演，並可做零售店鋪及餐飲場所，但建物內不得明火煮食，契約要求廠商有最低投資金額。目前園區還有2棟宿舍尚在整修，正由文觀局辦理修繕及戶外空間整頓，預計2022年點交給民間機構。

縣議員林淑完說，園區附近有不少髒亂空地，建議縣府一併加強清潔、維護，串聯鄰近的大士爺廟、鵝肉街及國家廣播文物館等景點，形成帶狀旅遊。

民雄日式招待所呈現濃厚的日式氛圍。（記者林宜樟攝）

表演者演出三味線及日本舞蹈。（記者林宜樟攝）

民雄日式招待所內空間和環境優美。（記者林宜樟攝）

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