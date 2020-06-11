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澎湖旅宿節電觀摩 人數寥寥無幾遭批浪費公帑

澎湖旅宿觀摩說明會，參加人數寥寥無幾，被外界視為消耗預算。（記者劉禹慶攝）

澎湖旅宿觀摩說明會，參加人數寥寥無幾，被外界視為消耗預算。（記者劉禹慶攝）

2020-06-11 20:45:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕經濟部委託財團法人成大研究發展基金會去年展開各項節電工作，鼓勵澎湖旅宿業者，汰換營業場所老舊燈具電器設施。今在雅霖大飯店舉辨「澎湖縣旅宿業節電觀摩會」，不僅人數寥寥無幾，更是草率結束，遭外界批評浪費公帑。

原本是希望透過觀摩說明會，推動澎湖旅宿業者大幅汰換老舊電器物品，並邀請節電環保優良旅宿業者雅霖大飯店，現身說法分享節能經驗，並於會後搭配現場觀摩，由於雅霖設施設備包羅萬象、節電技術推陳出新，無論在水資源回收運用、能源使用管理控制、設備節能改善等均有成效，更於前年獲得環保旅店的殊榮。

整個活動本來是希望透過觀摩會，讓與會的其他業者在經驗分享之餘，還可走訪旅館環保客房實務。但參加人數寥寥無幾，出席人數不到一半，根本未達宣傳效果，開場時間下午2時30分開始，不到半小時就匆匆結束，先前規劃的參觀環保房間直接取消。

成大研究發展基金會表示，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，讓觀摩會一延再延，現已因台灣疫情趨緩進入觀光旺季，澎湖旅宿業者都在忙，所以抽不出空參加，而體諒來參加的業者時間寶貴，因此將活動緊縮在半小時內完成。不過這樣明知效果不彰，卻執意舉辦的作法，讓外界抨擊就是消耗經費，要求主管單位應嚴格把關，不要浪費人民的血汗納稅錢。

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