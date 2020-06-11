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台灣鄉民進軍日本拍AV 曝拍攝6小時「大腿合不起來」

情色付費平台直播主「吳夢夢」發願成為「台灣第一AV女優」，如今她進軍日本，與知名片商SOD合作，將發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD。（翻攝自「吳夢夢」IG）

情色付費平台直播主「吳夢夢」發願成為「台灣第一AV女優」，如今她進軍日本，與知名片商SOD合作，將發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD。（翻攝自「吳夢夢」IG）

2020-06-11 22:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕情色付費平台直播主「吳夢夢」近日自爆，進軍日本與知名片商SOD合作，發售60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD，讓不少網友引頸期盼。身為資深鄉民的吳夢夢今（11）日也現身PTT透露拍攝情況、主題，笑說有3天拍攝時間超過6小時，「現在大腿還合不起來」。

曾發下豪語「我想要成為台灣第一AV女優」的吳夢夢，經AV達人「一劍浣春秋」證實，「台灣吳夢夢這邊確實和SOD取得發片共識，只要品質OK，能通過日本方面審查」。而吳夢夢今日也在PTT西斯版（SEX）回文指出，她很認真地看完所有人的意見，說這次是台灣攝影團隊主動找她、詢問合作意願，為了圓夢一聽到是SOD發行，和男友溝通好後就立刻答應了。

吳夢夢透露，她前幾天都沒在PTT回應鄉民，是因為都在忙著拍攝作品，有三天拍攝時間更超過6小時，題材包含新聞播報、尾隨以及外送員，自嘲現在大腿還合不起來。

吳夢夢還說，這次拍攝的作品會是台灣攝影團隊／日本AV監製／日本發行，但可能要等到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情結束、台灣放行日本人來台才能開拍，也說自己會在那之前好好調整體態，也會多看片揣摩，「我最愛的女優是吉川愛美，最想成為的是彩美旬果，不過我跟她們倆等級都差非常多就是了哈哈哈！」

文章曝光嗨翻眾鄉民，紛紛留言打氣「看完我淚滴下來了，好勵志的女優夢想故事，不愧以夢為名。」、「敢於做自己真的很棒，加油」、「台灣之光 加油」、「推推 覺得你好可愛！」、「本人耶！保持健康最重要」、「鄉民到日本拍片 聽起來就很猛」、「真的佩服= =」、「PTT唯一女優鄉民給推」。

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