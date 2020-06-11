百年穀倉漸荒廢 屏大攜手九如複製「大和經驗」活化

九如鄉農會有5座日治時期建造的穀倉，隨著時代更迭逐漸荒廢。（記者邱芷柔攝）

2020-06-11 20:10:33

〔記者邱芷柔／屏東報導〕九如鄉農會有5座日治時期建造的穀倉，見證台灣農村社會發展，隨著時代更迭，碾米廠功能不彰，穀倉逐漸荒廢，擅長將歷史建築翻新與活化的「大和團隊」，在屏東大學牽線下攜手九如鄉農會，三方今天簽訂合作備忘錄，共同投入九如鄉碾米廠活化計畫。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，九如鄉的5座穀倉面積逾千坪，在大正14年（1925年）建造，裏頭的碾米機具設備保留完整，但近年已成為堆放農業資材的閒置空間，初估5座穀倉軟、硬體整建約需1億元，在農會人力、經費有限的情況下，活化穀倉心有餘力不足，藉由這次產學合作契機，將分期爭取中央經費，導入產學合作，讓廢棄穀倉華麗轉身。

請繼續往下閱讀...

曾經將「德興碾米廠」變成熱門咖啡店「大和頓物所」的大和團隊，今年也成功讓屏東火車站前的「大和旅社」重新亮燈，背後推手源順工業董事長許源順說，活化老建物，是老一輩對過去生活的緬懷，也有著傳承新一代的意義，期待分享大和的經驗，讓九如穀倉順利重生。

屏東大學校長古源光也表示，這次合作由高雄科技大學和大和團隊共同進行前置規劃，未來5座米倉將由屏大提供跨領域專業，規劃兼具食農教育及產業行銷功能的場域，九如鄉擁有檸檬、蘭花、玫瑰花、毛豆等豐富農特產，未來可從穀倉活化帶動地方農業升級。

九如鄉農會總幹事龔泰文、屏東大學校長古源光、源順工業董事長許源順（左至右）簽訂合作備忘錄，希望複製大和經驗結合屏大跨領域專業，活化九如穀倉。（記者邱芷柔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法