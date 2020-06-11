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林智堅、潘孟安合體 促銷農特產推觀光旅遊

屏東縣長潘孟安今天與新竹市長林智堅一起推銷屏東好物和新竹好物，邀請全國民眾從新竹玩到屏東，響應國內旅遊。（記者洪美秀攝）

屏東縣長潘孟安今天與新竹市長林智堅一起推銷屏東好物和新竹好物，邀請全國民眾從新竹玩到屏東，響應國內旅遊。（記者洪美秀攝）

2020-06-11 19:18:29

［記者洪美秀／新竹報導］當屏東芒果尬上新竹荔枝、全國遊客有口福了！新竹市長林智堅今天與屏東縣長潘孟安一起現身新竹市立動物園，聯手促銷觀光與農特產品，歡迎全國民眾在後疫情時期、開心在國內旅遊，屏東除推出三鐵優惠，竹市也加碼6000份「500元好玩券」，要讓遊客從北玩到南。

林智堅說，這次配合交通部安心國旅補助方案及經濟部振興三倍劵，竹市與屏東縣攜手宣傳在地旅遊優惠，竹市府除加碼推出6000份「500元好玩券」，可在超過100家店全額抵用，也會推出「小塹有約」深度旅遊、及為自由行和團客量身訂做的各種小旅行路線。

而屏東縣長潘孟安說，屏東是觀光及農業大縣、更是台灣的花果天堂，他特地帶來屏東芒果當伴手禮，並推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」的三鐵旅遊優惠，希望民眾來過新竹旅遊後，也到屏東體驗在地農產品與鐵道之旅。

市府城銷處表示，新竹市的荔枝是台灣最北端的產地，量少質精，現正是品嘗荔枝的最佳時節，屏東縣也有好吃的芒果和各類農產品，歡迎大家一起到新竹市與屏東縣體驗。

竹市府額外加碼的6000份「500元好玩券」，將搭配中央安心國旅補助方案發放，自由行房客入住合作旅館就有機會獲得，可在全市超過100家店全額抵用。

城銷處表示，近日觀光局公布全台最新10大旅遊熱點，新竹漁港名列其中，此外竹市也有許多歷史建築古蹟與美食，像是全台最老動物園、越夜越熱鬧的「東門市場」，以及大小朋友都愛的青青草原溜滑梯、魚鱗天梯，賞蟹步道、新竹左岸等打卡熱點。

歡迎全國民眾暑假期間帶著「三倍劵」遊竹市，市府將與各大旅宿業、餐飲、商家合作，未來民眾只要憑三倍劵消費，就享有多種優惠。相關活動詳情請至新竹市政府官網查詢。

屏東芒果尬新竹荔枝，屏東縣長潘孟安今天與新竹市長林智堅一起宣傳農特產和觀光旅遊，邀請市民從新竹玩到屏東。（記者洪美秀攝）

屏東芒果尬新竹荔枝，屏東縣長潘孟安今天與新竹市長林智堅一起宣傳農特產和觀光旅遊，邀請市民從新竹玩到屏東。（記者洪美秀攝）

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