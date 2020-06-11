林智堅、潘孟安合體 促銷農特產推觀光旅遊
［記者洪美秀／新竹報導］當屏東芒果尬上新竹荔枝、全國遊客有口福了！新竹市長林智堅今天與屏東縣長潘孟安一起現身新竹市立動物園，聯手促銷觀光與農特產品，歡迎全國民眾在後疫情時期、開心在國內旅遊，屏東除推出三鐵優惠，竹市也加碼6000份「500元好玩券」，要讓遊客從北玩到南。
林智堅說，這次配合交通部安心國旅補助方案及經濟部振興三倍劵，竹市與屏東縣攜手宣傳在地旅遊優惠，竹市府除加碼推出6000份「500元好玩券」，可在超過100家店全額抵用，也會推出「小塹有約」深度旅遊、及為自由行和團客量身訂做的各種小旅行路線。
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而屏東縣長潘孟安說，屏東是觀光及農業大縣、更是台灣的花果天堂，他特地帶來屏東芒果當伴手禮，並推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」的三鐵旅遊優惠，希望民眾來過新竹旅遊後，也到屏東體驗在地農產品與鐵道之旅。
市府城銷處表示，新竹市的荔枝是台灣最北端的產地，量少質精，現正是品嘗荔枝的最佳時節，屏東縣也有好吃的芒果和各類農產品，歡迎大家一起到新竹市與屏東縣體驗。
竹市府額外加碼的6000份「500元好玩券」，將搭配中央安心國旅補助方案發放，自由行房客入住合作旅館就有機會獲得，可在全市超過100家店全額抵用。
城銷處表示，近日觀光局公布全台最新10大旅遊熱點，新竹漁港名列其中，此外竹市也有許多歷史建築古蹟與美食，像是全台最老動物園、越夜越熱鬧的「東門市場」，以及大小朋友都愛的青青草原溜滑梯、魚鱗天梯，賞蟹步道、新竹左岸等打卡熱點。
歡迎全國民眾暑假期間帶著「三倍劵」遊竹市，市府將與各大旅宿業、餐飲、商家合作，未來民眾只要憑三倍劵消費，就享有多種優惠。相關活動詳情請至新竹市政府官網查詢。