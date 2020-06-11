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台中躍升「幸福城市」第2名 盧秀燕歸功警察奉獻

台中躍昇「幸福城市」第二名，盧秀燕（左）鞠躬向警察同仁致敬。（記者許國楨攝）

台中躍昇「幸福城市」第二名，盧秀燕（左）鞠躬向警察同仁致敬。（記者許國楨攝）

2020-06-11 19:12:05

〔記者許國楨／台中報導〕6月15日是警察節，台中市警局今天舉行慶祝大會，會中表揚模範警察6人，轉頒警察獎章6人，市長盧秀燕特別在會中提到，根據台灣世界新聞傳播協會公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市」大調查，台中能躍升「幸福城市」第二名，是因為市民覺得在台中是安全是幸福的，有今天卓越的成績要歸功所有警察同仁的犧牲奉獻及無私付出。

至於模範警察6人是霧峰分局交通分隊小隊長王世建、第五分局偵查隊小隊長朱世良、太平分局偵查隊隊長陳俊彥、第三分局勤指中心主任余文田、豐原分局偵查隊小隊長吳清煬、交通警察大隊行政組警務佐涂志明；轉頒警察獎章6人則是太平分局組長郭廷鍇、豐原分局巡佐田錦標、第五分局組長黃世德、第五分局警員胡家彰、第一分局警務員黃建瑋、保安警察大隊警員潘迦福，各頒予獎座及獎金。

主持慶祝大會的市長盧秀燕指出，感謝警局同仁今年上半年全力協助防疫工作，例如確診對象疫調複查工作、嚴查囤積及哄抬防疫物資業者、柔性勸導稽查近百家的酒店舞廳及陪侍營業場所等，讓民眾安心抗疫，杜絕防疫漏洞，且防疫不忘維護治安，執行107、108年「安居緝毒專案」，是全國唯一連續4波均獲行政院評核為六都績優機關，「偵防電信網路詐欺犯罪工作」連續2期獲警政署評核為六都第1名，成績斐然。

盧秀燕特別在會中提到，根據台灣世界新聞傳播協會公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市」大調查，台中能躍昇「幸福城市」第二名，是因為市民覺得在台中是安全是幸福的，有今天卓越的成績要歸功所有的警察同仁犧牲奉獻及無私付出，尤其治安成績得來不易，拜託所有的警察同仁繼續努力繼續加油，使市民能夠安居樂業。

台中市警局舉行警察節慶祝大會，市長盧秀燕表揚模範警察。（記者許國楨攝）

台中市警局舉行警察節慶祝大會，市長盧秀燕表揚模範警察。（記者許國楨攝）

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