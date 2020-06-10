郎有情妹無意？林佳龍要給40億 盧秀燕只要一半

交通部長林佳龍（前排中）會勘台中車站時說，他為了水湳客運城縮水一事，親口告訴台中市長盧秀燕，任何決策都影響未來百年發展，要思考台中都心擴張問題。（記者張瑞楨翻攝）

2020-06-10 20:06:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕交通部長林佳龍今天視察台鐵台中車站時指出，交通攸關台中未來發展，要有宏觀思維，不過，他原先規劃的水湳客運城（水湳轉運中心），可讓未來客運進出台中，直接聯繫重要道路，不用進入市區導致塞車，市府卻把他原先規劃縮水，40億減為20億元，「違背台中市做立體化的都市」，他親口告訴市長盧秀燕，希望恢復原先規劃，「交通部來補助，不要怕錢不夠，任何一個決策，都影響百年發展」，要思考台中都心擴張的問題。

對此，中市政府交通局長葉昭甫回應說，改變主因是考量非尖峰時段使用率不高，交通局檢討後改採兩階段式開發設計，至於林佳龍的憂慮，他強調，可透過智慧管理，嚴密監控車輛到離站與停靠時間，強化月台調度效率等方式克服。

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林佳龍昨天會勘時，台鐵提出多項計畫簡報，部分計畫相當龐大，也與林佳龍擔任市長的部分交通規劃重疊，並涵蓋國道與客運轉運，以及台中車站周圍台鐵土地開發案、台中車站旁興建商場的台灣曼哈頓與璀璨雙星計畫、鐵道文化園區、烏日與大肚的三鐵共構、國際海空雙港運籌中心、海線雙軌化、大慶至烏日鐵路高架化等。

林佳龍致詞時意有所指說，台中因鐵路而誕生發展，許多計畫在他市長任內無法完成，現在「市長交給交通部長接棒」，他話鋒一轉說，交通部在水湳規劃客運城，未來國道客運進出台中，可經74線四通八達，接國道一、三、四、六號高速公路，不用進入市區造成塞車，市府卻把他原先的規劃，從40億減至20億元，把原地上七層、地下兩層，可以透過空中（高架）匝道，從國道一號接連七四線，再串連其他國道，改成地上兩層、地下一層，還要上下交流道，才能聯繫重要道路。

林佳龍說，台灣燈會舉辦時，他告訴盧秀燕，只差20億元，如能恢復原規劃，交通部能補助，不要怕錢不夠，現在任何決策都影響台中百年發展，要思考如何讓台中都心，從台中車站往外擴張的問題。

交通局長葉昭甫事後回應說，考量非尖峰時段使用率不高，基於減輕市府財政負擔與提升轉運效率，讓經費有效運用，交通局檢討後改採兩階段式開發設計。

他表示，此轉運中心是中市重大交通建設，盧秀燕上任後，配合各區發展，以「北水湳、南烏日」當成中市國道客運雙轉運核心，規劃符合在地民眾需求的交通服務，感謝交通部對水湳轉運中心的經費支持，也期望交通部協助烏日轉運中心建設，中央地方共創美好交通環境。

交通部長林佳龍會勘台中車站時說，他為了水湳客運縮水一事，親口告訴台中市長盧秀燕，任何決策都影響未來百年發展，要思考台中都心擴張問題。（記者張瑞楨翻攝）

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